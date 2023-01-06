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Астрологи назвали три знака Зодиака, которым чаще других не везет в романтических отношениях по разным причинам. Кто эти одиночки и почему все так - читайте далее.

Рыбы

Это очень ответственный знак Зодиака, который привык все решать и за себя и за партнера. Сильной половине человечества очень не нравится, когда женщины открыто принимают за них решение. Чаще всего у них это вызывает злость и желание сбежать. Под таким давлением вряд ли вам удастся что-то получить от партнера. Поэтому они сбегают от женщин-Рыб и, как правило, уже не возвращаются.

Близнецы

Во время конфетно-букетного периода женщины-Близнецы очень легкие на подъем и веселые. Мужчинам комфортно находиться рядом с ними. Вот только, когда дело доходит до семейных отношений и быта, представительницы этого зодиакального созвездия начинают скучать и докучать мужу претензиями и упреками. А, как известно, мужчины "погибают" из-за упреков, теряют свою мужскую силу.

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Стрелец

На самом деле, женщины-Стрельцы очень привлекают мужчин, они к ним тянутся. Однако у них есть один "минус". Женщины, рожденные под этим знаком Зодиака, вовсе не признают быт. Они не будут готовить, стирать, убирать. Если мужчина согласится взять эту роль на себя - будет им счастье, а если нет - то итог таких отношений очевиден.

Напомним, фортуна будет на стороне этих знаков Зодиака весь январь.

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