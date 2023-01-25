Они на подсознательном уровне сами подталкивают партнеров к изменам.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые чаще других попадают в любовные треугольники. Они сталкиваются с регулярными изменами по разным причинам.

Близнецы

Близнецы начинают скучать, когда в отношениях все хорошо. Поэтому они могут капризничать, устраивать театральные сцены, бить посуду и искать повод для конфликта со второй половинкой. Конечно, людям не нравится такое систематическое поведение, поэтому они могут искать утешение в чужих объятиях. Астрологи говорят, что Близнецы свои поведением сами подталкивают партнера к изменах, а потом страдают от этого.

Весы

Это достаточно любвеобильный знак Зодиака, которому мало одного партнера. Они постоянно ищут новые впечатления, эмоции, чувства, и так складывается, что находят они это в чужой постели. Однако и партнеры Весов поступают так же. А все потому, что они связывают свою жизнь с людьми, которые разделяют с ними ценность свободных отношений. В связи с этим измен в их отношениях очень много.

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Водолей

Среди Водолеев очень много душевных людей, которые заботятся о духовном развитии окружающего мира. Вступая в отношения, они все делают строго по плану. Их партнеру всегда хочется вырваться из такой душной обстановки. Поэтому чаще всего они заводят себе любовников, с которыми могут расслабиться, отдохнуть и получить новые впечатления. Но это не значит, что они готовы отпустить Водолеев.

Напомним, астролог назвала один большой город, где вскоре будет битва на смерть.

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