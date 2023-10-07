Замечательный день для учебы и дел ждет Скорпионов.

Мольфар Макс Гордеев составил прогноз на 8 октября 2023 года для каждого знака Зодиака. Тельцы будут успешными, а Стрельцам стоит избегать пустых разговоров. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте ниже.

Овен

Будьте внимательны к деталям и собраны. Не время расслабляться. Вероятны неожиданные события и ситуации. Не рекомендуется употреблять алкоголь.

Телец

Успех возможен, если не спешить. Выделите пару или тройку приоритетных дел, и займитесь ими основательно. Попробуйте устоять перед соблазнами, сегодня их будет немало. Некоторые в окружении мечтают о вашем провале и будут пытаться вставлять палки в колеса.

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Близнецы

Утром ждут тревожные новости и неожиданные проблемы. Не пытайтесь давать обещания и не переоценивайте свои возможности. Важно уделить время размышлениям. Вечер благоприятен для шопинга, не исключены денежные поступления.

Рак

Несмотря на трудности вы не теряете оптимизма. Хороший период для скучной монотонной работы, возможно, домашних дел. Вечером не сидите дома. Вероятны неожиданные встречи, знакомства.

Лев

Благоприятна первая половина дня - успейте сделать максимум. После обеда наступит период расслабления и рассеянности. Договоренности с людьми срываются. Нужно снизить активность, отдохнуть в спокойных условиях.

Дева

Не будьте так строги к людям, которые слабее вас. Вероятны конфликты и скандалы из-за плохого настроения. Хорошо складывается общение с теми, с кем вы давно не виделись. Можно узнать интересные новости и приятно провести время.

Весы

По возможности отложите дела и посвятите воскресенье отдыху. Необходимо получить новые впечатления, в каком-то смысле перезагрузиться. Если занимаетесь делом, не пренебрегайте помощью других. Справиться самостоятельно будет сложно.

Скорпион

Отличный день для учебы и дел, требующих высокой концентрации. Вы не допускаете ошибок, очень старательны. С партнером общение может не повезти. Не рекомендуются романтические свидания и знакомства.

Стрелец

Можно потерять много времени на пустые разговоры. Полезно составить список дел и не отвлекаться. Результат усилий вас порадует. Не рекомендуется посещение вечеринок, крупных компаний из-за риска конфликтов.

Козерог

День не из простых, но все проблемы легко решаются. Энергии и сил достаточно - можно горы перевернуть. Займитесь тем, что раньше откладывали, или посвятите день спортивным занятиям.

Водолей

Новости, которые вы получаете, противоречивы. Необходимо сесть и хорошенько раскинуть мозгами, чтобы во всем разобраться. Вас ждут интриги и расследования. Но не слишком увлекайтесь, любимые и близкие люди хотят от вас внимания.

Рыбы

Благоприятный день для урегулирования конфликтов и решения вопросов, которые сильно беспокоят. Можно почувствовать себя значительно лучше. Если планируются поездки на авто, нужно хорошо изучать маршрут, чтобы не сбиться с пути.

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