По словам таролога, Россия будет и дальше пытаться запугать украинцев.

Вот-вот наступит годовщина полномасштабного вторжения РФ в Украину. И астрологи, и экстрасенсы наперебой заявляют о том, что на эту дату, 24 февраля, Россия может готовить кровавый план.

В интервью YouTube-каналу PeopleLife таролог Яна Пасынкова заявила, что оккупанты планируют отнять у ВСУ большую территорию, даже две. По ее словам, они даже заранее поспешат заявить об оккупации этих населенных пунктов. Скорее всего, речь идет о Донбассе.

"До апреля они хотят поработить весь мир, всю Украину. Х*р им, а не Украина. Но крови они нам будут делать и 24 числа, и аж до апреля. То есть крови еще попьют", — прогнозирует астрологический эксперт.

Также она говорит, что в будущем Россия планирует открыть новый фронт, но здесь она рассчитывает на поддержку Беларуси. А последняя не согласится. "Они хотят зайти на нетронутую территорию. И будут бить с воздуха", — говорит Пасынкова.

Ранее астролог Алексей Кириченко рассказал, что в конце февраля Россия может устроить несколько массированных атак. По его словам, они начнут штурм, а самым опасным городом будет Бахмут.

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