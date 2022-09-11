По словам эксперта, в мае Украина уже может победить.

Таролог Анастасия рассказала, когда Украина уже сможет праздновать победу в развязанной Россией войне.

На своем Youtube-канале эксперт рассказала, что в сентябре Украина получит ресурсы, которые помогут ей в борьбе с российской агрессией. А вот в октябре Вооруженные силы Украины будут активно наступать.

Зимой, в период с декабря по февраль, Украина начнет возвращать пленных и уже одерживать много побед. А вот в конце зимы наступит долгожданное затишье. По словам таролога, Россия захочет переговоров.

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Также эксперт уточнила, что победить Украина может уже весной 2023 года, а именно в мае.

"Танцевать будем в мае, потому что карты говорят, что будет праздник на празднике", - рассказала Анастасия.

Напомним, ранее экстрасенс Людмила Хомутовская назвала три украинских города, которые ждет тяжелая зима. Но есть и хорошие новости: некоторые города смогут справиться.

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