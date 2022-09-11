Астроэксперт прогнозирует возвращение Крыма под украинский контроль.

Таролог Ирина Клевер рассказала, как в дальнейшем будут развиваться боевые действия в Украине, учитывая приятные новости о контрнаступлении ВСУ.

"Будут выбивать (украинские защитники врагов, УНИАН.). Надо много ресурсов, которые есть. Выбивать. Только так мы придем к чему шли", - заявила она в интервью YouTube-канале TOP.

Астроэксперт также ответила на вопрос, пойдет ли Украина после освобождения ряда оккупированных территорий на Крым. По ее словам, это произойдет не сразу. Но все же полуостров вернется под украинский контроль. Но сроков она не озвучила.

"Взвешенно, очень хорошее движение", - именно так она охарактеризовала процесс возвращения Крыма Украине. Карты показали Клевер воссоединение семей, то есть все же аннексированный полуостров станет снова украинским.

Напомним, ранее экстрасенс Людмила Хомутовская назвала "судный" день для России и рассказала, когда страну-агрессора ждет упадок.

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