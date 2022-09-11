При этом Хомутовская уточнила, что зима не будет слишком тяжелой.

Экстрасенс Людмила Хомутовская назвала три украинских города, которые ждет тяжелая зима. Но есть и хорошие новости: некоторые города смогут справиться.

По словам эксперта, тяжелая ситуация зимой ждет Харьков, Херсон и Донецк.

"Я бы не сказала, что зима будет очень сложной. Есть проблема в том, что некоторые города после бомбардировок не смогут восстановить системы отопления. Но сказать, что все мы замерзнем в квартирах, не могу. Люди, которые вообще не смогут справиться, будут получать какую-либо помощь от государства", – сказала Хомутовская в интервью УНИАН.

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Она добавила, что Днепр и Николаев смогут справиться зимой. Там особых проблем не будет.

Напомним, ранее таролог Ирина Клевер рассказала, как в дальнейшем будут развиваться боевые действия в Украине, учитывая приятные новости о контрнаступлении ВСУ.

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