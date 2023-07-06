Мольфар рассказал, для кого июль будет сложным, а для кого - фантастическим, кому удастся построить крепкие отношения, а кого ждет мучительный развод, а также кто может получить травму или заболеть.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН составил прогноз для всех знаков Зодиака на июль. Что карты Таро предвещают именно вам - читайте в материале.

Овен - гороскоп на июль 2023 года

Гороскоп на июль 2023 года обещает Овнам много изменений в личной жизни, развитие отношений и удачу во всем, что касается дома и семьи. многим представителям этого знака придется отодвинуть на второй план рабочие вопросы, а некоторым - прервать свою карьеру. В целом это благоприятный период, хотя трудности тоже не исключены. Удача ждет тех, кто терпеливо будет их преодолевать и с готовностью примет грядущие перемены.

Благоприятные дни: 7, 9, 13, 22, 25.

Видео дня

Неблагоприятные дни: 4, 11, 14, 17, 28, 31.

В первой декаде месяца много времени и внимания потребует семья. возможны крупные перестановки в доме, капитальный ремонт, обмен или приобретение нового жилья. Если вы только планируете обзавестись собственным семейным гнездом, это лучший период. Практически всем Овнам придется участвовать в решении домашних проблем: если не своей семьи, то родственников. Помощь может понадобиться пожилым родителям, братьям или сестрам, внукам, племянникам, людям, находящимся в отдаленном родстве.

После 11 июля события развиваются с ускоренной динамикой. Важно проявить все имеющиеся способности, не упустить благоприятные моменты, соблюсти баланс между своими и чужими интересами. Многие Овны будут находиться под влиянием творческих и деловых идей, почувствуют вдохновение, прилив энергии, побуждение действовать быстро. Но не всем их планам суждено сбыться. Некоторые принесут ощутимую пользу, однако какую-то часть придется отложить, а некоторые будут пересмотрены и отменены впоследствии.

Любовный гороскоп

Первая половина июля принесет Овнам немало впечатлений и любовных переживаний. Семейные представители знака почувствуют необходимость освежить отношения, привнести в них новые ноты. Это хорошее время для совместного романтического отдыха, длительных поездок, освоения новых сексуальных техник. В эти дни семейная лодка может закрутить неожиданные водовороты: возникнут старые или появятся новые поклонники. Старайтесь мыслить трезво, не поддаваясь искушениям. Свободные Овны найдут много возможностей развлечься или заведут серьезный роман. Флирта и внимания со стороны противоположного пола в июле будет с избытком.В последней декаде месяца страсти немного улягутся, это время лучше посвятить заботе о детях, укреплению семейных и родственных связей. Супружеские пары смогут укрепить свои отношения или разрешить давние конфликты. Звезды в эти дни способствуют примирению и прощению обид.

Деньги и карьера

Финансовый успех гарантирован в этом месяце тем, кто занят тяжелой физической работой, делает спортивную карьеру или служит в силовых структурах. Остальным придется немного ограничить денежные расходы, но только в первой декаде. Дальше будет веселее: ожидает неплохая премия, повышение зарплаты, другие приятные сюрпризы.

Большие расходы рекомендуется планировать на последние числа июля, когда положение будет максимально стабильным. Отдельные представители знака могут рассчитывать на повышение по службе. Это время способствует проявлению карьерных амбиций, но со сменой места работы желательно подождать. Обещанные блага на стороне могут оказаться не столь замечательными, как их расписывают.

Здоровье

В первой декаде рекомендуется уделить время закаливающим процедурам, освоить новые практики оздоровления. Хорошее время, чтобы перейти на правильное питание, отказаться от сладостей и жирных блюд. Следите за состоянием сердечно-сосудистой системы, берегите нервы. Масса впечатлений и изменений влекут неизбежные стрессы, из-за которых может ухудшиться самочувствие. Не пренебрегайте отдыхом, спите не менее 7 часов и побольше гуляйте. Осторожно относитесь к советам разных гуру в соцсетях, они не всегда полезны. Врачи в родной поликлинике дают более действенные, пусть и не всегда интересные, рекомендации.

Телец - гороскоп на июль 2023 года

Для Тельца июль 2023 года будет достаточно спокойным периодом, когда сможете заняться своими личными делами и наслаждаться жизнью. Однако не исключена возможность некоторых проблем, поэтому будьте готовы к переменам и неожиданностям.

Благоприятные дни: 4, 9, 13, 18, 22, 25, 30.

Неблагоприятные дни: 6, 8, 10, 15, 19, 24, 27, 29.

Июль для Тельцов будет периодом, когда сможете найти баланс между работой и личной жизнью. Можете чувствовать себя более уверенно и спокойно, что поможет принимать правильные решения и действовать в соответствии со своими целями.

Возможно, найдете новые увлечения и хобби, которые помогут расслабиться и насладиться жизнью. Также, может потребоваться немного времени, чтобы укрепить отношения с близкими и друзьями.

В общем, июль 2023 года для Тельцов будет периодом, когда сможете заняться тем, что действительно интересно. Почувствуете себя более уравновешенными и готовыми к новым вызовам.

Любовный гороскоп

Если у вас есть партнер, вы можете наслаждаться более глубоким уровнем близости и уверенности в отношениях. Этот месяц может быть благоприятным для серьезных разговоров, которые помогут укрепить связь и принять решения, такие как совместное планирование будущего или совместное проживание. Если не в отношениях, может быть интересно начать новые знакомства. Хорошее время для этого-середина июля. Важно быть открытым и готовым к новым встречам, которые могут появиться в жизни. Вы можете обнаружить, что у вас есть общие интересы и ценности с теми, кого вы встречаете.

Однако необходимо помнить, что любовные отношения могут иметь свои трудности и конфликты. Важно научиться общаться с партнером и искать компромиссы. Это может помочь укрепить отношения и позволить вам наслаждаться друг другом в течение долгого времени. Также нужно заботиться о себе и своих потребностях. Найдите время для занятий любимым делом, отдыха и саморазвития. Чем больше будете заботиться о себе, тем больше сможете приносить счастье и удовольствие в свою жизнь и отношения.

Деньги и карьера

Для Тельцов июль может быть периодом роста и успеха в карьере. Можете обнаружить, что трудолюбие и упорство в работе начинают приносить плоды, и достижения могут быть замечены руководством и коллегами. Предположительно, предложат новые возможности и более высокие позиции в компании.

Если находитесь в поиске работы, июль 2023 года может быть периодом, когда найдете интересную и перспективную вакансию. Важно поддерживать активный поиск и не останавливаться на достигнутом, чтобы максимально использовать предоставляемые возможности.

В финансовом отношении июль может быть благоприятным для Тельцов. Можете обнаружить, что финансовые планы начинают приносить прибыль и получить дополнительный источник дохода. Важно продолжать тщательно планировать свой бюджет и не тратить больше, чем необходимо, чтобы избежать проблем в будущем.

Нужно помнить, что успех в карьере и финансах не приходит сам по себе, а достигается упорным трудом и усилиями. Поэтому важно продолжать работать над своими целями и улучшать навыки, чтобы продвигаться по карьерной лестнице. Также, не забывайте, что забота о балансе между работой и личной жизнью является важной частью здорового и успешного образа жизни.

Здоровье

В июле 2023 года у Тельцов может быть некоторое напряжение в сфере здоровья, поэтому важно уделить должное внимание физическому и эмоциональному благополучию.

Тельцы могут испытывать некоторые проблемы, связанные с нервной или пищеварительной системой. Поэтому важно следить за своей диетой и образом жизни, чтобы избежать дополнительных стрессов и проблем.

Также важно уделять внимание своему психическому здоровью.июль 2023 года может быть периодом, когда вы будете испытывать некоторое эмоциональное напряжение, связанное с работой или личными отношениями. Важно научиться управлять своими эмоциями и стрессом, например, через медитацию, йогу или другие методы релаксации.

Если уже есть хронические заболевания, июль 2023 года может быть периодом, когда вы должны быть особенно бдительными и следить за симптомами. Не забывайте проходить регулярные медицинские обследования и придерживаться рекомендаций врача.

В целом в июле 2023 года важно уделить должное внимание своему физическому и психическому здоровью, чтобы избежать дополнительных стрессов и проблем. Старайтесь регулярно заниматься спортом, правильно питаться, уделять достаточное количество времени сну и отдыху, и следовать здоровому образу жизни в целом.

Близнецы - гороскоп на июль 2023 года

Близнецы - довольно прямой и мятежный знак зодиака. Июнь принесет этому знаку немало открытий. Крайне важно подготовиться, чтобы не упустить открывающиеся возможности и максимально использовать шансы, которые предоставит судьба.

Благоприятные дни: 4, 9, 13, 17, 21, 22, 26, 31.

Неблагоприятные дни: 1, 7, 11, 15, 20, 24.

В июле Близнецы смогут ощутить прилив сил и решимости осуществить задуманные планы. Однако чтобы достичь поставленных целей, необходимо упорядочить свой бюджет, скрупулезно отнестись к расходам и доходам. В июле для людей этого знака Зодиака откроются новые возможности. Нужно воспользоваться ими, чтобы максимально проявить свои лидерские качества. Крайне важно контролировать свои эмоции и постараться сконцентрироваться на решении текущих проблем. Не следует переключаться с одного дела на другое, поскольку только в этом случае можно будет избежать трудностей и достичь глобальных целей.

Любовный гороскоп

Взрывной характер и желание показаться лучшим, чем есть, нередко становится причиной разрушения любовных отношений Близнецов. В июле стоит максимально контролировать свои эмоции. Близнецам, у которых еще нет пары, стоит внимательно посмотреть по сторонам. В ближайшем окружении может оказаться человек, которого стоит пригласить на свидание.

Близнецам, которые уже длительное время состоят в браке, в июле может показаться, что отношения зашли в тупик и прежних чувств уже не вернуть, однако это не совсем так, и принимать поспешных решений не следует. Для разрешения недоразумений и восстановления отношений следует немного побыть наедине с партнером. Большую пользу может принести совместная поездка на природу, поход в ресторан, посещение выставки, Отдых на курорте и тому подобное.

Близнецам следует обуздать свой бурный нрав, чтобы найти компромиссные решения, которые удовлетворят и его партнера. В июле создадутся оптимальные условия для укрепления любовных отношений и возвращения гармонии в семью.

Деньги и карьера

В июле у людей, рожденных под знаком Близнецов, может сложиться впечатление, что карьерный рост не намечается и начальство не замечает приложенных усилий. Однако это не соответствует действительности. Стоит продолжать прилагать максимум усилий для достижения поставленных целей. В будущем это принесет свои плоды и поможет быстро продвинуться по карьерной лестнице.

Несмотря на впечатление недооценки коллегами и начальством текущих действий и достижений, Близнецам следует сохранять в июле спокойствие, не допуская срывов и ссор. Это может негативно сказаться на будущем карьерном росте и результатах работы. Следует постараться сблизиться с единомышленниками и постараться максимально участвовать в коллективных проектах. Дополнительная нагрузка может потребовать от Близнецов напряжения сил, но будет оценена по достоинству.

В июле Близнецы могут неожиданно для себя получить значительную сумму в свое распоряжение. Высокий шанс получения большой премии или наследства от дальних родственников. Не стоит тратить деньги на вещи, покупку которых можно отложить на будущее. Стоит прежде всего расплатиться с долгами, а также решить другие неотложные дела, требующие вложения средств. Это поможет избежать неприятностей в будущем. К концу месяца возможны непредвиденные расходы.

Здоровье

В июле Близнецы должны максимально следить за своим психологическим здоровьем, не допуская эмоционального перенапряжения. Находясь дома, стоит расслабляться, не тратя свою энергию на ссоры и конфликты. Сбросить эмоциональное напряжение поможет занятие спортом на свежем воздухе. Для поднятия тонуса желательно придерживаться здорового образа жизни. В случае эмоционального выгорания высока вероятность упадка сил, появления раздражения и даже мигрени.

В июле Близнецам следует избегать занятий экстремальными видами спорта, потому что в этом месяце высока вероятность получения травм. Под особой угрозой суставы и связки. Возможны переломы и растяжения. Стоит внимательно относиться к своему здоровью. Близнецам в случае появления стойких симптомов в июле стоит обратиться к врачу, потому что любое заболевание легче вылечить на ранней стадии.

Рак - гороскоп на июль 2023 года

В июле усердные Раки будут демонстрировать активность и высокие результаты в приоритетных жизненных сферах. Правда, некоторые моменты могут сложиться не так, как вы задумали. Не воспринимайте это как поражение. Вероятнее всего, просто понадобится небольшая доработка. Но это ни в коем случае не должно выбивать вас из колеи, просто примите происходящее как должное. В остальном Луна пройдет весьма позитивно и запомнится массой приятных моментов.

Благоприятные дни: 5, 18, 18, 22, 27 июля.

Неблагоприятные дни: 2, 10, 24 июля.

Для многих Раков второй летний месяц ознаменуется серьезной внутренней перестройкой. Вас ждет борьба с устаревшими комплексами, давними страхами и внутренними ограничениями.

Многие представители знака, благодаря заряду решимости, будут действовать успешно и плодотворно. Их ждет поддержка со стороны родственников, коллег и союзников. Вы окружены людьми, готовыми прийти на помощь и подставить плечо. Может показаться, что энергия приходит буквально из ниоткуда. Самое время продемонстрировать окружению свои умения и таланты.

Июль-не лучшее время для путешествий в зарубежные страны. Вдали от дома Раки могут оказаться в суровых жизненных обстоятельствах и остро ощутить нехватку финансов. Поэтому выходные и праздники лучше проводить ближе к дому. Вам поступит не одно приглашение на мероприятие в большой компании. Не спешите отказываться: самое время похвастаться перед окружающими своей харизмой и обзавестись новыми знакомствами. Это хорошее время для планирования. Даже натуры, которые постоянно витают в облаках, будут наделены ясностью ума, что позволит наметить конкретную цель и составить четкий план действий.

Любовный гороскоп

В личной жизни многих Раков без изменений. Одинокие представители знака могут почувствовать, что устали от мимолетных романов, которые не принесли ничего, кроме внутреннего опустошения. В этом случае лучше взять небольшой тайм-аут в романтических приключениях и направить энергию на заботу о здоровье и уход за собой.

Июль - прекрасное время, чтобы достичь гармонии в отношениях со второй половинкой. Придется стать мягче и дипломатичнее, перестать контролировать пассию и отказаться от манипуляций. Будьте внимательны к чувствам и желаниям партнера. Вероятно, он нуждается в поддержке и заботе, но сам об этом не говорит.

Другим представителям знака рекомендуется больше времени проводить с детьми и наладить отношения с пожилыми родственниками. Постарайтесь держаться в стороне от любых семейных конфликтов и драм. И воздержитесь от непрошеных советов.

Деньги и карьера

В июле Ракам многое по силам. Это прекрасное время, чтобы сменить работу или подумать об открытии бизнеса, особенно если это давняя мечта. Не бойтесь решительных действий и независимости. Велика вероятность, что сегодняшние решения в дальнейшем вернут вашу жизнь в другое русло, и это не плохо.

В июле вы сможете продемонстрировать себя с положительной стороны, проявить смекалку и предприимчивость. Ходите на собеседования, заводите новые знакомства и проводите рекламные кампании. У многих Раков в июле обострена финансовая интуиция: вы почувствуете, где можно заработать хорошие деньги, и не упустите этого шанса.

Возможно, придется оказать материальную поддержку близкому человеку. Поэтому лучше повременить с дорогими покупками и серьезными вложениями.

Несмотря на отличное финансовое чутье, вы не застрахованы от встречи с мошенниками и вымогателями, которые в июле особенно активны. Постарайтесь максимально себя обезопасить: не гонитесь за легким заработком и не вкладывайте деньги в сомнительные меры, даже если речь идет о вполне посильной сумме.

Здоровье

Раки готовы менять жизнь к лучшему. В первых числах июля многие дадут себе обещание начать ежедневные пробежки, перейти на правильное питание или записаться на танцы. Это похвально. Но не забывайте, что действительно серьезные изменения в образе жизни требуют не только решимости, но и времени. В вопросах здоровья июль для Раков окажется относительно спокойным месяцем. При соблюдении базовых правил гигиены и основных принципов сбалансированного питания организм Раков будет функционировать без сбоев. Даже кратковременные и простые физические упражнения станут залогом хорошего настроения и самочувствия.

Лев - гороскоп на июль 2023 года

Для всех, кто родился под знаком Льва, гороскоп на июль 2023 года обещает интересный, но непростой период. Летом предстоит подвести промежуточные итоги: некоторым необходимо решительно порвать с прошлым, другим - побыть наедине с собой и своими мыслями. Не спешите делать печальные выводы, если события первых дней месяца окажутся не такими радужными, как вы ожидали. Терпение и оптимизм творят чудеса, а главное - помогают сделать правильный выбор. Будьте стойкими, и судьба откроет перед вами дверь в счастливое будущее.

Благоприятные дни в июле: 3, 8, 11, 12, 13, 17, 22, 23, 30

Неблагоприятные: 1, 5, 6, 10, 18, 25, 26, 28

Звезды во втором месяце лета находятся в положении, которое способствует двойственным обстоятельствам. Львы будут находиться в центре внимания, получат возможность заслужить популярность, найти новых друзей, завести полезные связи. Одновременно с этим в их жизни произойдет много событий, результаты которых существенно повлияют на эмоциональное состояние. В окружении и за спиной возможно появление недоброжелателей и завистников, из-за которых появится много препятствий на пути к целям. Оружием против них станут прямота и ваша предельная честность. Не пренебрегайте благотворительностью, сами обращайтесь в трудные минуты за поддержкой к близким, и все будет хорошо.

Любовный гороскоп

У одиноких Львов в первой половине июля велики шансы на развитие бурного романа. Страсть может охватить внезапно, а ее предметом будет либо давно забытый и вычеркнутый из вашей жизни поклонник, либо совершенно новый претендент. Чувства омрачат ваш разум настолько, что захочется связать с этим Ромео свою судьбу, переписать на него свою неподвижность или срочно родить ребенка. Не торопитесь: дайте себе время подумать и как следует изучить намерения избранника. Как минимум, не оформляйте дарственную на имущество. Если к концу июля любовь не остынет, можно будет подумать о браке.

Семейным парам удастся отдохнуть наедине. Если возможно, оставьте детей с кем-то из родственников и уезжайте в отпуск хотя бы на несколько дней. Как можно чаще устраивайте романтические вечера, вспомните, какими вы были в начале вашего романа. Избегайте скучных занятий, выяснения отношений, споров и упреков. Ни к чему хорошему такие действия сейчас не приведут.

Ретроградная Венера в конце месяца может спровоцировать усталость от общения с близкими. Желание уединиться не должно влиять на супружескую жизнь: выделяйте время для совместных занятий, ищите общие темы для разговоров. Теплые впечатления от происходящего вокруг помогут укрепить ваши отношения лучше любых сторонних советов.

Деньги и карьера

В первую декаду месяца рекомендуется держать в секрете свои бизнес-планы и бизнес-идеи. Кто-то из тайных недругов может навредить вашей репутации, воспользовавшись излишней откровенностью. Зато с середины месяца появится реальная возможность продвинуться по служебной лестнице или найти новое, более выгодное и подходящее вам место работы. В финансовых вопросах нестабильность маловероятна: можно делать давно запланированные покупки. Тем более, что в последних числах месяца вас ждет неплохое вознаграждение за труд. Единственное, на что не стоит рассчитывать - получение мгновенной прибыли от рискованных вложений. Избегайте криптобирж, новоявленных инвестиционных фондов, пирамид и других темных предприятий.

Здоровье

В этом месяце Львы полны энергии, болезни и ухудшению самочувствия им не грозят. Хороший период, чтобы скорректировать фигуру. Запишитесь в фитнес-центр, осваивайте новые комплексы тренировок дома, результаты порадуют очень скоро. Но избегайте травмоопасных видов спорта: гонок на мотоцикле, прыжков с парашютом и скалолазания.

Июль-благоприятное время для любых экспериментов со своей внешностью. Можно впервые решиться на шугаринг, пирсинг, татуаж, экстремальный цвет волос, не волнуясь за последствия.

Дева - гороскоп на июль 2023 года

Гороскоп на июль 2023 года для Дев полон благоприятных прогнозов как в личной жизни, так и в других сферах. Большинство планов удастся воплотить в жизнь, приложив для этого должные усилия. Но успех может скрывать досадную особенность: переоценку собственных сил. Имеющиеся ресурсы желательно экономить, чтобы не обессилиться посреди пути. Это касается как душевных, так и физических сил. Особенно осторожно стоит вести себя в последней декаде месяца, когда накопленная усталость будет препятствовать достижению цели.

Благоприятные дни в июле: 2, 5, 6, 10, 11, 12, 18

Неблагоприятные дни: 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30

Практически весь июль для Дев пройдет под девизом помощи и взаимодействия. Большинство представителей знака могут смело рассчитывать на понимание и ощутимую поддержку со стороны друзей, близких и родных. Даже новые знакомые, которых вы едва успеете узнать, будут охотно оказывать вам содействие. Помощь касается всех жизненных сфер: информации о работе, финансах, обустройстве дома, решении деловых, семейных и личных проблем.

В планах возможны резкие стремительные изменения. Некоторые Девы с удивлением обнаружат, что готовы навсегда переехать в другую страну, сменить профессию или расстаться с партнером. Невероятно, но все действия, несмотря на непредсказуемость событий, в итоге окажутся на пользу. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы реализовать мечты. Не жалейте о том, что ушло в прошлое, откройтесь навстречу новым радостям и впечатлениям.

Любовный гороскоп

Новые встречи и знакомства займут большую часть времени. У свободных Дев будет множество шансов завести страстный роман или вспомнить былую связь. А некоторые почувствуют себя буквально в центре любовного многоугольника. Постарайтесь избегать сложных, болезненных отношений, поменьше обращайте внимание на тех, кто не проявляет к вам теплых чувств. Подарите свои чувства тому, кто в них нуждается.

Семейным представителям знака необходимо оказать поддержку своему супругу, проявить участие к его делам, напомнить себе, что вы обещали перед свадьбой. В целом июль способствует совместному отдыху или путешествиям, но что-то может помешать. Вероятен приезд неожиданных гостей, которые задержатся у вас надолго и разрушат прежние планы на отпуск. Или кто-то из близких может пригласить вас поехать не туда, где вы бы хотели отдохнуть сначала. Так или иначе, ждите сюрпризов от судьбы. Младшие члены семьи тоже могут преподнести немало неожиданностей.

После 23 июля ретроградная Венера будет провоцировать холод и недоразумения в личных отношениях. Проживите этот период без споров и конфликтов, не обижайтесь на резкие слова и старайтесь сами проявлять тактичность.

Деньги и карьера

Вам придется придержать лошадей и расставить приоритеты, выбрав самые важные направления в деловом развитии. В бизнесе возможны неожиданные повороты, которые могут пойти во благо или, наоборот, приведут к спаду активности. Не хватайтесь за все дела одновременно, если хотите избежать финансовых потерь. Поверьте, то, что казалось выгодным раньше, в свете новых обстоятельств будет убыточным. И наоборот. Чтобы избежать долгов, распределяйте деньги рационально. Жесткая экономия не нужна, но тратить все имеющиеся накопления сейчас не следует. Особенно это касается хобби и других развлечений, их рекомендуется на некоторое время отложить. Многие вложения могут потребовать поездки, обустройства на новом месте. Финансовые поступления возможны от продажи движимого и недвижимого имущества.

Здоровье

В первые дни месяца возможны физическая вялость, нежелание подстраиваться под меняющуюся действительность, апатия. Бороться с недомоганиями поможет разнообразное питание, правильный режим сна. Отложите на потом тяжелую физическую работу и спорт. зато со второй половины июля гарантирован новый приток энергии, благодаря которому удастся сделать больше запланированного.

Старайтесь меньше бывать на открытом солнце, не забывайте пить много чистой воды и избегайте информационного шума.

Весы - гороскоп на июль 2023 года

Для Весов гороскоп на июль 2023 года обещает множество подарков. Но не все однозначно. Многие награды судьбы будут больше похожи на неприятности. Понять, что к чему, удастся далеко не с первого взгляда, поэтому рекомендуется запастись терпением и спокойно относиться ко всему происходящему. Зато ближе к концу месяца представители знака смогут вдоволь насладиться своим триумфом.

Благоприятные дни в июле: 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 31

Неблагоприятные дни: 1, 2, 3, 7, 8, 11, 13

В течение всего месяца возможны изменения практически во всем, что важно для Весов: деловой сфере, личной, семейной жизни. Склонным к консерватизму людям происходящее повлечет немало волнений, а порой будет вызывать удивление или протест. Потребуется взять себя в руки, обуздать эмоции и понять, что ничего страшного не происходит. Наоборот, жизнь поворачивает на Светлый путь, который ведет к благополучию и достатку.

Новые контакты, встречи, связи потребуют больших энергетических затрат. Возможны частые короткие и длительные поездки, отмена прежних решений, необходимость нестандартных поступков, перестройки мышления. Непривычная обстановка и быстрая смена декораций способны утомить даже заядлых экстравертов, не говоря уже о тех, кто любит размеренный жизненный уклад и склонен общаться с узким кругом близких людей. Главный совет: отнеситесь к происходящему, философски, все к лучшему.

Любовный гороскоп

Стабильность в романтических отношениях звезды в июле гарантируют только тем Весам, которые состоят в браке очень давно: от 10 и более лет. Многие молодые пары будут проходить испытания чувств: кто-то получит известие о скором пополнении семейства, другие переедут в новое жилье или совершат длительное совместное путешествие.

Это очень хороший период, чтобы покончить с разного рода недоразумениями, недоверием к мужчине, разобраться с оскорблениями. При этом не стоит тянуть в семейные дела посторонних: обращаться за поддержкой к подругам, родственникам или родителям. Станьте взрослее, научитесь решать все вопросы самостоятельно, тогда ваши отношения выйдут на новый, более высокий уровень.

Свободные Весы имеют все шансы распрощаться со своим одиночеством. Многообещающая связь возможна даже у убежденных холостяков и холостячек. Неожиданные знакомства, интригующие обстоятельства и пикантные ситуации не оставят места для скуки.

Деньги и карьера

В первую и вторую недели месяца многие Весы будут вынуждены решать финансовые проблемы и распутывать вопросы, связанные со своей карьерой. Вероятны походы в государственные учреждения, подписание важных документов, переработки и другие казенные заботы. Результатом их станут новые возможности в деловой сфере или бизнесе. Даже заядлые домохозяйки при желании смогут организовать собственное предприятие или найти прибыльную работу на свой вкус.

Во второй половине месяца рекомендуется сделать запланированные ранее крупные покупки или инвестировать свободные средства. Возможностей для этого будет достаточно, экономить на необходимом не придется. Благоприятны любые сделки с недвижимостью, в частности продажа, обмен, вложения в строительство нового жилья.

Здоровье

В июле у Весов достаточно переживаний, чтобы быть в эмоциональном тонусе без дополнительных стараний. Поэтому употребление кофе и других энергетиков желательно ограничить, то же касается алкоголя. Неблагоприятное время для чрезмерно жестких диет и любых резких изменений в системе питания. Ешьте привычные вам продукты, не забывая о правильном режиме дня. От синтетических витаминов желательно отказаться в пользу натуральных: из ягод, зелени и овощей.

Жесткие спортивные тренировки рекомендуется отложить. В июле уязвимая мышечная система и связки, интенсивные упражнения могут спровоцировать физический дискомфорт или привести к травмам. Альтернативой могут стать не менее эффективные, но щадящие практики: пилатес, йога. Тем, кто не любит спорт, можно просто больше совершать прогулок на длинные расстояния.

Скорпион - гороскоп на июль 2023 года

На июль 2023 года для Скорпиона звезды предсказывают хорошие перемены в области финансов и карьеры. Можете получить неожиданный доход или возможность продвижения по карьерной лестнице. Однако не забывайте о личной жизни и близких, так как они могут чувствовать себя одинокими. Будьте внимательны и заботьтесь о них. Месяц будет благоприятным периодом, если будете действовать рационально и осторожно.

Благоприятные дни: 2, 7, 11, 16, 20, 23, 28.

Неблагоприятные дни: 4, 6, 8, 13, 17, 22, 25, 27.

В июле Скорпиона может ожидать множество изменений в личной жизни. Возможно, найдете новых друзей или возобновите отношения с бывшими. Также, вы можете найти новые хобби или интересы, которые помогут расслабиться и насладиться жизнью. Будьте готовы к неожиданным встречам и событиям, которые могут изменить жизнь. Старайтесь быть открытыми и готовыми к новым достижениям.

Любовный гороскоп

Если уже находитесь в отношениях, то июль будет благоприятным временем для их укрепления и создания более глубокой связи с партнером. Можете провести больше времени вместе, обмениваться идеями и искренне наслаждаться присутствием друг друга. Также возможны более серьезные разговоры о будущем и планирование совместных проектов.

Если не в отношениях, июль может принести новые знакомства или восстановление старых связей. Вероятно, встретите интересного человека на работе или в кругу друзей. Будьте открыты для новых знакомств и не бойтесь проявлять эмоции и интересы. Это поможет привлечь внимание тех, кто может стать будущим партнером.

В целом, июль обещает быть полным приятных и романтических моментов для Скорпиона в любви. Но помните, что это требует усилий и внимания, поэтому старайтесь открыто и честно общаться со своим партнером и делайте все возможное, чтобы поддерживать отношения в хорошей форме.

Деньги и карьера

В этом месяце для Скорпиона открываются возможности повышения своей финансовой стабильности. Можете получить дополнительный источник дохода или улучшить финансовые показатели благодаря повышению заработной платы или бонусов. Важно помнить, что это не значит, что нужно расслабиться и перестать работать усердно. Необходимо продолжать улучшать навыки и быть готовым к новым вызовам, которые могут появиться на пути. Также в июле может быть время для профессионального развития. Можете получить новый шанс развития карьеры или повышения статуса на работе. Будьте готовы к новым вызовам и открыты для новых идей и возможностей. Однако будьте осторожны с финансовыми решениями, поскольку необдуманные инвестиции или покупки могут привести к убыткам. Важно держать расходы под контролем и инвестировать в то, что действительно может принести прибыль. В целом, июль будет благоприятным временем для Скорпиона в области денег и карьеры, но требует активности и осторожности. Старайтесь быть готовыми к новым возможностям и внимательными к финансовым обязательствам.

Здоровье

Месяц будет благоприятным для здоровья и благополучия. Однако вы можете столкнуться с некоторыми небольшими проблемами, такими как головная боль, простуда или аллергия. Не забывайте о правильном питании и физических упражнениях, которые могут помочь укрепить иммунную систему. Также будьте внимательны к эмоциональным потребностям, так как стресс и перенапряжение могут повлиять на здоровье. регулярно отдыхайте и занимайтесь медитацией или йогой, чтобы снизить уровень стресса.

Также важно следить за своим психическим здоровьем, особенно если есть тенденция к депрессии или тревоге. Если нужна помощь, не стесняйтесь обращаться к профессионалам или близким, которые могут поддержать в трудную минуту. Июль будет благоприятным временем для здоровья, но требует внимания и заботы о себе. Старайтесь уделять достаточно времени отдыху и уважайте эмоциональные и физические потребности.

Стрелец - гороскоп на июль 2023 года

В июле 2023 года Стрельцов может ожидать улучшения отношений с близкими людьми и роста финансовой стабильности. Этот месяц может стать периодом профессиональных успехов. Однако будьте осторожны, чтобы не перегружаться работой и не устать слишком сильно. Возможны стрессы и неприятности в личных отношениях, особенно в конце месяца. Старайтесь сохранять спокойствие и не допускать эмоциональных выбросов, чтобы избежать конфликтов.

Благоприятные дни: 2, 7, 11, 16, 20, 23, 28.

Неблагоприятные дни: 4, 6, 8, 13, 17, 22, 25, 27.

В июле Стрельцы могут ожидать улучшения отношений с близкими людьми и укрепления связей семьи и друзьями. Возможны какие-то полезные изменения в личной жизни. Также вероятно улучшение финансовой стабильности, что позволит сосредоточиться на своих интересах и желаниях.

В целом июль будет благоприятным месяцем для развития личных отношений и достижения материального благополучия.

Любовный гороскоп

В июле Стрельцов может ожидать улучшения в личных отношениях. Если уже нашли свою вторую половину, то возможно укрепление связи и переход на новый уровень. Вы можете обнаружить, что появляется больше общих интересов и времени, чтобы провести вместе.

Если же находитесь в поисках, июль может стать периодом, когда встретите кого-то, кто может оказаться особенным и интересным. Возможно, встреча состоится в неожиданном месте или через общих знакомых. Не бойтесь проявить инициативу и искренность, чтобы установить контакт с этим человеком.

Однако также возможны некоторые проблемы в личных отношениях, особенно в конце месяца. Будьте готовы к конфликтам и неприятностям, возможно, связанным с различиями во взглядах и интересах. Важно не переусердствовать в эмоциональных реакциях и попытаться сохранить спокойствие и понимание.

В целом, июль дает Стрельцам возможность раскрыть свой любовный потенциал и создать более крепкие, глубокие и продуктивные отношения.

Деньги и карьера

В июле для стрелков возможны положительные изменения в финансовой отрасли. Можете получить дополнительный источник дохода, вероятно, благодаря своим талантам и умению зарабатывать деньги. Будьте готовы использовать предоставляемые возможности и не упускайте перспективных предложений.

Что касается карьеры, июль может принести успех и карьерный рост. Профессиональные навыки и работоспособность могут привести к повышению заработной платы, новым возможностям и признанию достижений. Если вы планируете начать новый бизнес, этот месяц может стать подходящим моментом для запуска вашего проекта.

Однако будьте осторожны и не рискуйте деньгами в ненадежных инвестициях или азартных играх. Не стоит тратить больше денег, чем можете себе позволить, чтобы избежать финансовых проблем.

Июль может стать переломным моментом для финансовой стабильности и карьерного роста. Будьте готовы использовать предоставляемые возможности и не забывайте об осторожности и здравом смысле при принятии финансовых решений.

Здоровье

Июль для стрелков может быть весьма благоприятным. В этот период можете испытывать улучшение в физическом и эмоциональном состоянии. Может потребоваться уделять больше внимания питанию и физической активности, чтобы поддерживать здоровье в хорошей форме. Регулярные занятия спортом, йога или медитация могут помочь справиться со стрессом и депрессией.

Будьте внимательны к своему здоровью, особенно если есть заболевание. Следуйте рекомендациям врача и не забывайте о профилактике. Не исключено, что в конце июля могут возникнуть проблемы, связанные с переутомлением, стрессом или плохим питанием. Будьте готовы к таким возможностям и не забывайте обращаться за медицинской помощью по мере необходимости. Придерживайтесь здорового образа жизни, занимайтесь спортом, правильно питайтесь.

Козерог - гороскоп на июль 2023 года

Козерогам гороскоп на июль 2023 года обещает активный и плодотворный период. В этом месяце звезды способствуют решению семейных вопросов, обустройству дома, развитию собственного бизнеса и деловых качеств. Если постараться, можно успеть везде. Однако этому знаку Зодиака не нужно напоминать, что такое ответственность.

Благоприятные дни в июле: 1, 2, 4, 7, 8, 14, 18, 23, 27, 29

Неблагоприятные: 6, 10, 11, 16, 20, 21, 24

Общественность и инициативность станут в этом месяце решающими качествами, которые помогут добиться успеха. Стоит отложить планы на уединение, используя для себя всеобщее внимание. Если вы давно мечтали воплотить в жизнь какой-то сложный проект, сейчас настало время для этого. Звезды вносят свой вклад во все, что связано с популярностью и рекламой. Можете смело и громко опровергать вредные слухи о себе, разоблачать мошенников, выводить на чистую воду лжецов. Кстати период подходит для развития собственного дела и любых изменений. Главное, чтобы на все хватило смелости и энергии. Не сдерживайте творческие и деловые порывы: чем больше людей удастся охватить сейчас, тем выше будет отдача в будущем. Без недоразумений месяц тоже не обойдется, но они окажутся незначительными и не принесут серьезных последствий.

Любовный гороскоп

Довольно сложный период для Козерогов, которые уже давно женаты. Рутинные дела, усталость и скука могут стать причиной апатии и плохого настроения, поэтому не зацикливайтесь на мелких неприятностях, умейте отвлекаться. Не слушайте чуши о своей половине со стороны, завистников у вас немало. Не провоцируйте мужчину на конфликты, любые недоразумения решайте спокойно, чаще включайте чувство юмора. Не пренебрегайте совместным отдыхом в уикенд, чаще выбирайтесь на природу. В отпуск вдвоем поехать удастся лишь в конце июля, а некоторым помешают это срочные дела. Не расстраивайтесь, все образуется чуть позже.

Свободные Козероги могут испытывать сильное чувство или заводить новый роман. Не разбрасывайтесь эмоциями, надежность партнера лучше проверить временем. Хотя, когда, как не летом прибегать к мечтам? Флирт сейчас не повредит, но пусть он не мешает трезво размышлять над происходящим. Некоторые представители знака решат порвать с надоевшими отношениями и сделают это неожиданно даже для себя, потому что накипело.

Деньги и карьера

Пользуясь энергией Луны, решайтесь на перемены, особенно если вы их долго планировали. Удачное время для освоения новой профессии, перехода с одной должности на другую. В первой половине месяца не спешите обращаться за помощью к коллегам, постарайтесь справляться со всеми проблемами самостоятельно. Во второй половине-хорошие шансы подняться, получить хорошие результаты от вложений своего труда. В бизнесе вас ждет успех, возможны новые выгодные предложения, рост количества клиентов.

Финансовые поступления соответствуют ожидаемому: неприятные форс-мажоры и разрушения не угрожают. При необходимости можно делать крупные покупки или брать кредиты на развитие. Неожиданные деньги вроде выигрыша в лотерею или получения наследства маловероятны, но рассчитывать на неплохие премиальные можно вполне.

Здоровье

Текущие дела потребуют много сил. В июле не исключены бурные всплески эмоций, перепады настроения. Как следствие, появится усталость, моральная и физическая усталость. Бороться с ними помогут проверенные методы: чередование труда и отдыха, любимые развлечения, прогулки и спорт.

Здоровье Козерогов подвести не должно, но не надо пренебрегать профилактикой. Проверьте состояние зубов, сходите к терапевту, пройдите диспансеризацию, если будет возможность и свободное время. Во время тренировок не перегружайте себя. Исключите алкоголь и энергетики, больше занимайтесь йогой, медитируйте. Такие упражнения не только укрепят тело, но и помогут навести порядок в голове, особенно после напряженного трудового дня.

Водолей - гороскоп на июль 2023 года

В жизни Водолеев гороскоп на июль 2023 года обещает стабильность и позитив. Разумеется, если приложить некоторые старания, а не просто плыть по течению, удастся достичь большего. В реализации любых намерений представителям знака желательно помнить не только о собственных прихотях, но и о том, что люди вокруг тоже имеют планы.

Благоприятные в июле дни: 5, 8, 11, 12, 17, 23, 27, 31

Неблагоприятные дни: 1, 2, 13, 20, 29

Луна обещает быть довольно тихой во всех отношениях. Каких-либо серьезных изменений и потрясений ниоткуда не ожидается. В первой декаде июля возможен определенный спад и застой в делах. Это время можно использовать для завершения текущих работ: например, закончить дома ремонт, сделать отчет, подтянуть хвосты в учебе, отдать долги. Скучные отношения и знакомства также безболезненно уйдут в прошлое именно в это время.

Во второй и третьей декадах желательно засучить рукава и заняться серьезной проработкой своего будущего. Можно подумать над улучшением жилищных условий, решить семейные проблемы, разобраться со своими желаниями. Рекомендуется забыть о лености и ежедневно посвящать какому-то делу, пусть и небольшому. В этом случае получится без особого труда выбраться из любой запутанной ситуации, в которых Водолей оказываются регулярно благодаря легкомыслию.

Любовный гороскоп

Желание внести новизну в личную жизнь может побудить вас завести роман не с самым достойным человеком. Постарайтесь отличить внезапно вспыхнувшую страсть от серьезного чувства. Тем более, если вы уже женаты. Потрясения и интриги ни вам, ни вашей второй половине сейчас не нужны, поэтому справьтесь с искушением усилием воли и вернитесь на правдивый путь.

В этом месяце судьба предоставит вам шанс проявить себя покровителем чужих любовных тайн. Возможно, опекать придется кого-то из родственников или друзей, помогая развитию их романа. Не слишком увлекайтесь добрыми делами, домашние проблемы тоже потребуют вашего участия. Давайте совет только в том случае, если вы твердо уверены, что они помогут. Охладить свой чувственный пыл без вреда для окружающих можно с помощью чтения любовных романов. Погрузитесь в вымышленные интриги, это безопасно и увлекательно.

Деньги и карьера

Многие Водолеи окажутся в двойном положении. С одной стороны, начальство будет достаточно их работой и усердием, с другой: возникнет риск стать той самой лошадкой, на которую наваливают самый большой груз. Старайтесь придерживаться золотой середины: скрупулезно выполняйте свои обязанности, не опаздывайте, не отвлекайтесь на посторонние дела, но сдержанно отвечайте на просьбу поработать сверхурочно. Ведь известно, как таких служащих любит руководство.

С деньгами будьте осторожнее, в этом месяце финансовые поступления будут умеренными. Возможно, надежды на дополнительный заработок не оправдаются. Отложите большие расходы, более тщательно распределяйте текущие расходы, начните вести бюджет, если до сих пор этого не делаете. Кстати, это благоприятный момент, чтобы подумать над монетизацией своего хобби. Вспомните, что у вас получается делать лучше всего или освойте какое-то дело. Возможно, любите вязать, вышивать, печь тортики или шить мягкие игрушки. Это можно превратить в источник дополнительного дохода.

Здоровье

Проведите июль так, как советуют специалисты здравоохранения: больше будьте на свежем воздухе, занимайтесь спортом, плавайте, не забывайте о солнечных ваннах. Старайтесь больше внимания уделять своему рациону. Сейчас не лучшее время для гастрономических экспериментов, желудочно-кишечный тракт может дать сбой. Поэтому откажитесь от жареных блюд, ограничивайте сладости и жиры, используйте в меню простые натуральные продукты. Экзотическими фруктами тоже не злоупотребляйте, риск аллергии летом у вас также достаточно высок. Особенно осторожными рекомендуется быть в путешествиях, когда с выбором качественных продуктов возникают сложности. Не пытайтесь в отпуске все подряд.

Рыбы - гороскоп на июль 2023 года

Рыбам в июле важно уделить большое внимание заботе о себе и своем благополучии. Регулярные занятия спортом и правильное питание помогут поддерживать хорошее здоровье. следите за своими эмоциями, обращайтесь за помощью, если чувствуете депрессию или стресс. Оставайтесь позитивными и не теряйте надежды – возможностей всегда может быть больше, чем кажется на первый взгляд.

Благоприятные дни: 2, 7, 11, 16, 20, 23, 28.

Неблагоприятные дни: 4, 6, 8, 13, 17, 22, 25, 27.

В июле Рыбы могут ожидать большой активности в области работы и деловых встреч, возможны успехи и достижения в карьере. Также важно обращать внимание на свое здоровье и эмоциональное состояние, поддерживать баланс и следить за питанием и режимом дня. Возможны новые знакомства и интересные приключения.

Любовный гороскоп

Июль для Рыб обещает быть интересным и насыщенным в любви. Если в отношениях, то в этом месяце будет возможность укрепить связь с партнером и повысить уровень доверия. Будьте открыты для новых идей и подходов, чтобы создать гармоничные связи.

Если находитесь в поисках своей второй половинки, июль может принести много интересных знакомств. Однако будьте осторожны и не торопитесь с выбором партнера. Постарайтесь оценить человека по его действиям и поведению, а не по словам.

Также возможно, что в июле у Рыб возникнет романтический интерес к коллеге по работе или к кому-то из своего круга знакомств. Если нравится человек, то постарайтесь найти время, чтобы провести с ним больше времени вне работы или общих дел, чтобы лучше узнать друг друга.

В целом, июль для Рыб будет полон любви и романтики, однако важно не забывать о своих личных ценностях и не терять индивидуальность в отношениях.

Деньги и карьера

В июле Рыбы могут ожидать успешного развития карьеры и улучшения финансовых показателей. Будьте готовы к большой активности, возможны новые проекты, работа с новыми людьми и сферами бизнеса.

Важно не терять голову и уметь правильно планировать время и ресурсы. Сосредоточьтесь на приоритетных задачах, делегируйте работу и следите за эмоциями, чтобы не перегореть.

Возможно, что в июле у Рыб появятся новые идеи по улучшению финансового состояния. Это может быть связано как с дополнительными источниками дохода, так и с улучшением управления своими сбережениями. Будьте готовы к инвестированию, однако не забывайте об осторожности и грамотном подходе к финансовым решениям.

Июль обещает быть успешным и продуктивным месяцем для карьеры и финансовых вопросов у Рыб.важно не терять концентрацию и уметь эффективно использовать свои ресурсы для достижения поставленной цели.

Здоровье

В июле здоровье рыб может быть немного уязвимым, поэтому важно следить за своим физическим и эмоциональным состоянием. Старайтесь уделять достаточно времени сну, чтобы избежать переутомления. Если возможно, составьте график работы и занятий таким образом, чтобы было достаточно времени для отдыха и расслабления. Также важно следить за питанием и потреблять продукты, богатые питательными веществами. Избегайте чрезмерного употребления алкоголя и других вредных веществ.

Стоит обратить внимание на эмоциональное состояние и практиковать методы релаксации, такие как йога, медитация или прогулки на свежем воздухе. Это поможет снизить уровень стресса и улучшить настроение. Если есть какие-либо хронические заболевания или проблемы со здоровьем, не забывайте следить за их контролем и лечением в соответствии с рекомендациями врачей. Июль требует от Рыб особой осторожности. Придерживайтесь здорового образа жизни и заботьтесь о себе, чтобы избежать возможных проблем и наслаждаться жизнью в полной мере.

В итоге, этот месяц обещает быть успешным для Рыб в сферах карьеры и финансовых вопросов. Однако, чтобы избежать проблем со здоровьем, необходимо уделять достаточно времени отдыху, следить за питанием и практиковать методы релаксации.