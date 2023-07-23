Близнецам повезет, но не во всех делах.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН сделал прогноз для Близнецов на август по картам Таро. Что они предвещают именно вам - читайте дальше.

Любовь. Интуиция поможет сделать правильный выбор и укажет на того, кто предназначен вам свыше. Знаковая встреча состоится на семейной или дружеской вечеринке. 6 августа будьте готовы к сюрпризу. Коммуникабельность и умение адекватно воспринимать информацию помогут без лишней суеты пережить интриги после 8 августа. В отношениях со своей второй половинкой вам будет трудно справиться с гневом и обидами. Обратитесь за советом к человеку, которому доверяете.

Семья. К середине августа вы будете озабочены созданием уюта и гармонии в доме и добьетесь успеха на этом поприще. В период Льва рекомендуется освежить некоторые родственные связи, нанести визиты вежливости. Покупки для жилья планируйте до 6 августа. После 8 августа ожидается большой поток гостей. Мужчина возьмет на себя материальные заботы и с честью с ними справится. Период хорош для развития творческих способностей у детей.

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Здоровье. В целом весь август 2023 года благоприятен для любых оздоровительных процедур, пополнения ресурсов организма, однако в первой декаде эти процессы пройдут интенсивнее. Здоровье не подведет вас. Даже тяжелобольные будут выздоравливать быстрее.

Работа и деньги. Усилится ваша деловая хватка, но не всем это понравится. Придется преодолеть бюрократические преграды, много ездить. Но старания будут не напрасными. Ожидается карьерный рост, выгодное трудоустройство. Предприимчивость, разумный риск увенчаются достойным материальным вознаграждением. В начале месяца вероятны ощутимые затраты на поправку здоровья или ремонт.

Напомним, июль круто повлияет на жизнь этих знаков Зодиака.

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