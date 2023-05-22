Уже в ближайшее время представители этих знаков Зодиака встретят человека, который изменит их жизнь.

Тарологи составили прогноз на конец мая и июнь. Как стало известно, представители четырех знаков Зодиака могут встретить человека, который в корне изменит их жизнь. Подробнее читайте в материале.

Овен

Овнам выпадает карта Влюбленные (The Lovers). Она символизирует встречу душ и новую любовь. Карта может указывать на появление романтических отношений или на важное решение в партнерстве.

Представители данного знака Зодиака могут обзавестись новым знакомством в кафе, театре, кино, торговом центре или на каком-то культурно-образовательном мероприятии.

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Рак

Ракам карты таро показали Колесо Фортуны (Wheel of Fortune). Эта карта олицетворяет перемены и везение. Когда она появляется в контексте новых знакомств, это может указывать на то, что вам предстоит встретить нового человека, который принесет положительные перемены в вашу жизнь.

Представители этого знака Зодиака могут встретить нового человека в торговом центре, во время командировки или в транспорте.

Весы

Весам выпала мощная и многозначная карта Звезда (The Star). Карта Звезды связана с надеждой, интуицией и вдохновением. Она может указывать на новые знакомства, которые принесут вам утешение, поддержку и новые возможности.

Вероятно, представители этого знака Зодиака могут познакомиться с новым человеком где-то во время отдыха. Возможно, в загородном комплексе, в парке, в каком-то общественном месте.

Козерог

Козерогам выпала Восьмерка пентаклей (Eight of Pentacles). Эта карта относится к трудолюбию и сосредоточенности на своих целях. В контексте новых знакомств она может означать, что вы встретите кого-то, кто разделяет ваши интересы или кто поможет вам развиваться в какой-то области. Встреча с человеком может произойти где-то за границей.

Напомним, карты таро напророчили расставание этим знакам Зодиака.

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