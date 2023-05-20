С любимыми они могут разойтись в течение ближайшего месяца.

Таролог составила прогноз для всех знаков Зодиака на ближайший месяц и рассказала, что двоим грозит расставание со своей второй половинкой. В зоне риска Львы и Козероги. Какие карты об этом говорят - читайте в материале.

Лев

В жизни Львов давно нет стабильности и постоянства даже несмотря на то, что у них есть отношения. Сами Львы осознают, что их вторая половинка не дает им того, что они хотели бы получать от союза двух людей. Первая карта, которая выпадает Львам по ситуации на личном фронте в течение ближайшего месяца - это Луна. Данная карта может указывать на секреты, неясности и эмоциональные колебания. Она может означать неопределенность в отношениях и потенциальные разрывы.

Вторая карта более четко описывает ситуацию - это Башня. Она символизирует разрушение и крупные изменения. Башня также может указывать на неожиданные исходы и конфликты.

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Козерог

В течение ближайшего месяца в жизни Козерогов также могут быть существенные перемены. Как бы там ни было, эти перемены точно приведут к лучшему. Козерогам падает карта Тройка Мечей. Она может указывать на печальное событие, каким может быть расставание или разрыв отношений. Вторая карта - это отшельник. Хотя она обычно не связана напрямую с расставанием, но может указывать на период самоисследования и уединения. Это может привести к временному отдалению от партнера или размышлениям о состоянии отношений.

Напомним, пяти знакам Зодиака карты таро пророчат много денег на июнь.

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