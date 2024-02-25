По словам Влада Росса, позже будет более благоприятная ситуация для этого.

Стоит ли покупать доллары? Наверное каждый из нас периодически об этом думает. Бытует несколько мнений, что лучше покупать доллар или евро 2024, однако астролог Влад Росс пока не рекомендует этого делать.

УНИАН рассказывает, какой будет ситуация на рынке и как правильно поступить.

Что будет с курсом доллара в Украине - мнение астролога

Влад Росс в комментарии УНИАН отметил, что самый опасный период уже прошел. В ближайшее время гривна начнет укрепляться.

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"Удивительно, что гривна не рухнула, при том, что была заблокирована помощь Запада. К счастью, подсуетились японцы и дали нам 11 миллиардов долларов. Курс гривны по отношению к доллару и евро может укрепиться уже в марте", - говорит астролог.

Говоря о том, выгодно ли сейчас покупать доллары, эксперт уверяет, что на данный момент этого лучше не делать:

"Сейчас покупать доллары не очень выгодно, лучше это сделать позже, когда гривна еще немного укрепится, с апреля-мая".

Если вы думаете, что выгоднее покупать доллар или евро, то Влад Росс рекомендует все же оставить эту идею на ближайшее время и подумать о том, чтобы вложиться в криптовалюту.

"В этом году лучше всего вкладываться в биткоин. К концу года он может сильно повыситься. Также можно вкладываться в американские ценные бумаги. Они будут расти, как на дрожжах, благодаря солнечной активности", - подытожил эксперт.

Теперь вы знаете, что будет с долларом в 2024 году и можно ли сейчас покупать валюту в Украине. Верить астрологии или нет - ваше право, однако вы должны знать и такое мнение, чтобы сделать правильный выбор.

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