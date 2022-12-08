Наши военные, по словам таролога, будут применять новую тактику, благодаря которой количество вооружения у РФ будет сокращаться.

Таролог Ольга Стогнушенко дала прогноз по войне для Украины на декабрь и ответила на вопрос, будет ли в этом месяце Россия терроризировать нас массированными обстрелами.

Как рассказала она в интервью YouTube-каналу "Прогноз", до конца декабря будут обстрелы, но не такие страшные, как мы будем их ждать:

"Будет лететь что-то с воздуха, будет паника, будет много пугающей информации. Я уверена в том, что будет больше страха, чем самих обстрелов".

"Во-первых, ВСУ очень хорошо им сокращают эту возможность. Я не знаю, как это будет демонстрироваться в публичном пространстве, но то, что у них потери, это 100%. Им тяжело, и интересно, что есть важная персона, которая отдает приказы об этих действах (терроре ракетами, - УНИАН.). Какая-то информация, которую ей дают, она очень "перекошена", — добавила астроэксперт.

Но до конца декабря у России еще есть оружие, чтобы украинцы не спали спокойно, но ее гораздо меньше, чем они хотели бы. Кроме того, наши военные, по словам таролога, будут применять новую тактику, благодаря которой количество вооружения у РФ будет сокращаться.

Когда Украина победит в войне - прогноз таролога

Таролог Елена Бюн дала прогноз относительно хода полномасштабной войны в Украине и рассказала, когда наша страна может победить.

Астроэксперт сделала расклад на картах Таро, и вот что он показал:

"Они так отвечают интересно... Когда будут сильные морозы, Украина уже может победить... Или совсем близко победа будет".

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