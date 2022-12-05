Больше всего сейчас украинцев интересует вопрос, когда завершится война. На него ответила таролог.

Таролог Елена Бюн дала прогноз относительно хода полномасштабной войны в Украине и рассказала, когда наша страна может победить. Как она заявила в интервью YouTube-каналу TOP, это произойдет в период, "когда будут сильные морозы".

Астроэксперт сделала расклад на картах Таро, и вот что он показал:

"Они так отвечают интересно... Когда будут сильные морозы, Украина уже может победить... Или совсем близко победа будет".

По словам Бюн, зимой на фронте будут успехи у украинских военных. Войска РФ ждут провалы. ВСУ продолжат идти в контрнаступление.

Когда будут обстрелы Украины в декабре 2022

Нумеролог и таролог Владислав Грицай обратил внимание украинцев на одну интересную закономерность: 24 число с начала полномасштабного вторжения РФ и почти каждый месяц вносит определенные изменения. Вспомним, в ноябре это был блэкаут в Украине.

Поэтому у него спросили, чего же тогда ожидать 24 декабря 2022 года. "Добавляем все числа, и у нас получается 15. Это - аркан дьявола. Это только подтверждает мои слова, что именно 24-25 числа может быть месть врага за перенос Рождества на эту дату", — поделился Грицай.

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