Анна Ефремова говорит, что в следующем году будет очень много напряженных моментов.

Известный таролог Анна Ефремова дала прогноз на 2023 год. Как утверждает эксперт, в 2023 году военные действия вероятнее всего не закончатся, однако будет пауза. Тем не менее захватчики будут продолжать активно обстреливать Украину.

"Смертность пока не уменьшается. Это такой тяжелый момент в 2023 году…", - сказала Ефремова.

Она добавила, что Украина не будет отступать. Победа гарантированно за нами, нас будут поддерживать на международном уровне, однако придется вести тяжелую борьбу.

"Украина будет на эмоциональном уровне проводить ту же политику, что вела раньше: переговоры с зарубежными партнерами, помощь зарубежный партнеров, возвращение к прошлым достижениям, к тем целям, которые есть. Где-то будет вопрос по возвращению земли. Весна очень значимая для Украины", - сказала Ефремова.

Также она предвидела и будущее для страны-агрессора: "Я считаю, что весна и конец первого полугодия для России будет вообще сложным. Меня сильно напрягает один момент - это какие-то волнообразные моменты. У Украины вроде бы какая-то победа, но в то же время какой-то стоп, пересмотр, пауза".

Таролог отметила, что со стороны рашистов будут также попытки вести наступательные действия.

"Я думаю, что еще будут достаточно сильные наступательные действия в сторону Украины, и такое состояние, когда туда-сюда, тебе - мне. Не знаю, все ли нам покажут и скажут, но это не будет такая битва, где мы победим сразу. Будет показано достаточно сильное сопротивление", - резюмировала эксперт.

Напомним, таролог назвала месяц, когда Украина может победить оккупантов.

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