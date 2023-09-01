Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 сентября. Скорпионов могут ударить в спину их же друзья, а Весы обрадуются - сбудется их мечта. Что ждет другие знаки Зодиака - расскажет гороскоп по картам Таро на субботу.
Овен
Овнов ждут неприятные новости. Вам придется взять себя в руки и экстренно принимать решения. Не впадайте в истерику, вам нужно удержаться на плаву.
Телец
Тельцам не стоит расслабляться. Успех в делах радует, но вы должны понимать, что всегда найдутся те, кто хочет вам насолить. Будьте осторожны и не теряйте бдительность.
Близнецы
Тарологи сулят Близнецам сюрприз. Вы будете радоваться и сумеете по-другому взглянуть на человека, который находится рядом с вами. Постарайтесь отвечать взаимностью.
Рак
Раки получат ценный совет. Не игнорируйте тех, кто пытается вам помочь. Однако помните, что финальное решение все равно принимаете только вы.
Лев
2 сентября Львам нужно сосредоточиться на работе. Не стоит прожигать свою жизнь, думая лишь о веселье. Ставьте перед собой цели и достигайте их.
Дева
Карты Таро сулят Девам успех в финансовых делах. Вы сможете решить свою давнюю проблему и сэкономить немало денег. Не обойдется без помощи влиятельного человека.
Весы
Весы будут радоваться. Сбудется ваша мечта, это вас приятно удивит. Не прекращайте стремиться к лучшему и визуализируйте свои цели.
Скорпион
Тарологи советуют Скорпионам быть осторожнее. Вас могут ударить в спину люди, которые казались лучшими друзьями. Не пытайтесь им отомстить, просто сделайте выводы и двигайтесь вперед.
Стрелец
В субботу Стрельцы разгадают большую тайну. Больше никаких секретов и интриг. Теперь вы сможете все переосмыслить и поймете, как нужно действовать дальше.
Козерог
Козерогам придется решиться на смелый поступок. Авантюры помогут вам избавиться от страхов и поверить в собственные силы. Позвольте себе раскрыться с новой стороны.
Водолей
2 сентября Водолеи получат жизненный урок. Не падает лишь тот, кто стоит на месте, а потому не огорчайтесь. Опыт весьма важен, он поможет вам избежать ошибок в будущем.
Рыбы
Рыбам стоит отказаться от поспешных выводов. Не рубите с плеча и внимательно изучите все детали ситуации, которая вас беспокоит. Если вы запутались - попросите о помощи.