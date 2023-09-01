Тельцам не стоит расслабляться.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 сентября. Скорпионов могут ударить в спину их же друзья, а Весы обрадуются - сбудется их мечта. Что ждет другие знаки Зодиака - расскажет гороскоп по картам Таро на субботу.

Овен

Овнов ждут неприятные новости. Вам придется взять себя в руки и экстренно принимать решения. Не впадайте в истерику, вам нужно удержаться на плаву.

Телец

Тельцам не стоит расслабляться. Успех в делах радует, но вы должны понимать, что всегда найдутся те, кто хочет вам насолить. Будьте осторожны и не теряйте бдительность.

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Близнецы

Тарологи сулят Близнецам сюрприз. Вы будете радоваться и сумеете по-другому взглянуть на человека, который находится рядом с вами. Постарайтесь отвечать взаимностью.

Рак

Раки получат ценный совет. Не игнорируйте тех, кто пытается вам помочь. Однако помните, что финальное решение все равно принимаете только вы.

Лев

2 сентября Львам нужно сосредоточиться на работе. Не стоит прожигать свою жизнь, думая лишь о веселье. Ставьте перед собой цели и достигайте их.

Дева

Карты Таро сулят Девам успех в финансовых делах. Вы сможете решить свою давнюю проблему и сэкономить немало денег. Не обойдется без помощи влиятельного человека.

Весы

Весы будут радоваться. Сбудется ваша мечта, это вас приятно удивит. Не прекращайте стремиться к лучшему и визуализируйте свои цели.

Скорпион

Тарологи советуют Скорпионам быть осторожнее. Вас могут ударить в спину люди, которые казались лучшими друзьями. Не пытайтесь им отомстить, просто сделайте выводы и двигайтесь вперед.

Стрелец

В субботу Стрельцы разгадают большую тайну. Больше никаких секретов и интриг. Теперь вы сможете все переосмыслить и поймете, как нужно действовать дальше.

Козерог

Козерогам придется решиться на смелый поступок. Авантюры помогут вам избавиться от страхов и поверить в собственные силы. Позвольте себе раскрыться с новой стороны.

Водолей

2 сентября Водолеи получат жизненный урок. Не падает лишь тот, кто стоит на месте, а потому не огорчайтесь. Опыт весьма важен, он поможет вам избежать ошибок в будущем.

Рыбы

Рыбам стоит отказаться от поспешных выводов. Не рубите с плеча и внимательно изучите все детали ситуации, которая вас беспокоит. Если вы запутались - попросите о помощи.

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