Попробуйте угадать, какие карты связаны со знаками Рыб и Козерога.

Названы карты Таро, которые воплощают дух каждого знака Зодиака. Читайте дальше, чтобы узнать, какая карта соответствует вашему знаку.

Овен - Император

Овен представлен картой Императора, союзом воли и мудрости. На карте изображена величественная мужская фигура, восседающая на троне, украшенном бараньими головами - дань уважения символу Овна. И знак, и карта напоминают нам, что мы должны быть всегда готовы взять в руки оружие, в прямом и метафорическом смыслах. Но недостаточно править, необходимо защищать.

Телец - Жрец

Карта является напоминанием о возложенной на стадо быков обязанности соединять священное и обыденное, не отрывая взгляда от неизведанного, но при этом надежно стоять на земле.

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Близнецы - Любовники

Близнецы представлены Любовниками. Две обнаженные фигуры Адама и Евы стоят под деревом познания и деревом жизни, символизируя разобщенность, которую необходимо устранить, чтобы обрести целостность.

Рак - Колесница

Рак представлен Колесницей. На карте изображен колесничий в доспехах с погонами в форме полумесяца, которого ведут два стража-защитника, часто сфинксы, один черный, а другой белый. Эти мифические существа представляют собой противоположные силы, которыми должен овладеть возничий, чтобы двигаться вперед. Если он сможет справиться с задачей управления своими мыслями и эмоциями и направить их к назначенному месту назначения, его не остановить.

Лев - Сила

Льву соответствует карта Силы, иконография которой отражает сложную природу знака. Свирепый лев изображен в присутствии безмятежной женщины. Лев представляет страсть, эго и поиск человеческих связей. Женщина в белом символизирует любовь к себе, необходимую для излечения или укрощения разрушительных импульсов.

Дева - Отшельник

Дева представлена картой Отшельника, на которой изображена бородатая фигура в плаще, стоящая с фонарем в руке на вершине одинокой горы. Фигуру можно интерпретировать как шаманского отца времени, а фонарь - как свет истины и сознания. Карта Отшельника несет в себе духовный смысл, предполагающий, что именно через отделение себя от массы и возвращение в богатство природного мира можно обрести исцеление и мудрость.

Весы - Справедливость

Весы соотносятся с картой Справедливости. На карте изображен венценосный судья-гермафродит, восседающий на троне, одна нога которого высовывается из-под мантии. Изображение напоминает греческую богиню Фемиду, вершительницу божественного правосудия, и Маат, египетскую богиню божественного порядка, которая взвешивала сердца умерших по одному перышку, чтобы различить, кто добродетелен и достоин принятия в загробной жизни, а кто должен быть изгнан.

Скорпион - Смерть

Знак Скорпиона представлен картой Смерти. Соответственно, стиль работы Скорпиона - memento mori. Управители восьмого дома секса, смерти и возрождения, они существуют в виде черепов, убывающих песочных часов и гнилых фруктов на картинах прошлого, чтобы напомнить нам, что жизнь коротка, а смерть неизбежна. Эту энергию следует понимать не как мрачную, а как неотложную - призыв осознавать эфемерную природу времени и присутствовать в каждом его моменте.

Стрелец - Умеренность

На карте изображена краснокрылая ангел в белом одеянии с алхимическим символом огня на груди. Она стоит одной ногой в движущейся воде, а другой - на речных камнях, символизируя борьбу Стрельца за баланс между заземлением и вечным шагом в неизведанное. Фиолетовые цветы у ее ног - дань уважения Ирис, греческой богине радуги, странствующей оптимистке, чей дух разделяет архетип лучника. Ангел разливает жидкость из двух кубков, смешивая их содержимое, создавая нечто более могущественное. Это смешение отражает энергию Стрельца в ее высшем проявлении, сочетание интеллекта и эмоций, страсти и терпения, которое прокладывает путь к просветлению.

Козерог - Дьявол

Козерог представлен Дьяволом. Карта, как и знак, глубоко неправильно понята. Даже само название неверное. Рогатое существо, изображенное на троне с символом Сатурна, выгравированным на его ладони, на самом деле не Сатана, а Пан. Языческий вариант пасторального плейбоя, Пан был получеловеком-полукозлом, прославившимся преследованием нимф, исполнением песен и вообще упивавшимся своими низменными инстинктами. Карта - и, как следствие, Козерог - связана с балансом между снисходительностью и усердием.

Водолей - Звезда

Водолей представлен Звездой, картой, на которой изображена обнаженная женщина, стоящая на коленях и льющая воду бассейну у ее ног. Звезда символизирует две планетарные силы, управляющие Водолеем, структурированный Сатурн и возбуждающий толпу Уран.

Рыбы - Луна

Рыбы представлены Луной. На карте изображены собака и волк, воющие в полнолуние. Одна светлая, другая темная, одна домашняя, а другая дикая - эти собаки символизируют силы внутри каждого из нас. Карта и знак, который она представляет, учат нас, что мы можем вознестись/проснуться только тогда, когда мы способны ясно видеть и полностью интегрироваться со здоровой дозой скептицизма и интуиции.

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