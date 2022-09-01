Когда повезет Скорпиону и произойдет ли это в сентябре 2022 года - узнайте в материале УНИАН.

Эксперты по эзотерике считают, что сентябрь нельзя назвать трансформационным месяцем для Скорпионов. Тем не менее, ситуация в жизни очень сильно зависит от ваших желаний. Заручитесь поддержкой друзей, а УНИАН расскажет, каким будет гороскоп для Скорпиона на осень.

Ранее мы говорили о том, что обещает гороскоп для Весов в сентябре 2022.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2022

В профессиональном плане никаких особенных перемен не будет - все пройдет ровно так, как вы себе запланировали. Звезды рекомендуют больше помогать менее опытным коллегам и принимать участие в жизни коллектива. Будьте внимательны и держите ментальную оборону - возможны попытки свергнуть вас с престола.

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Те Скорпионы, которые находятся в поисках работы, имеют шанс получить хорошее предложение. После 20 сентября это особенно реально, поэтому не упускайте возможности и будьте открыты к новым предложениям.

Гороскоп любви на сентябрь 2022

В личной жизни у Скорпионов все сложится замечательно. Единственное, о чем стоит переживать - это излишняя ревность и недоверие к партнеру. На это нет никаких причин - старайтесь уважать свободу человека и его право на собственное мнение. Если здравый смысл не помогает, попробуйте отвлечься и заняться полезным делом.

Свободные Скорпионы в сентябре окажутся в центре внимания и не будут чувствовать дефицита в поклонниках. Звезды не рекомендуют бросаться в омут с головой - ни один из этих ярких романов не перерастет в серьезные отношения. Не расстраивайтесь - судьба готовит для вас что-то очень интересное, стоит лишь немного подождать.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2022

Астрологи советуют в начале осени задуматься о своем ментальном и физическом здоровье. Не работайте слишком много, пересмотрите свой рацион и график дня, избавьтесь от вредных привычек. Если есть возможность - возьмите отпуск и отправьтесь к морю.

Кардинально менять свою внешность в сентябре не следует, допустимы лишь незначительные корректировки. Поход к косметологу, стоматологу или хирургу лучше перенести, а вот организм почистить можно, поэтому найдите для себя эффективную детокс-диету.

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