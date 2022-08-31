Что ждет Весов в 2022-м году в начале осени, и к чему желательно подготовиться заранее - узнайте в материале УНИАН.

Эксперты по эзотерике утверждают, что события сентября станут мощным фундаментом для будущей жизни. Звезды подарят вам несколько событий, благодаря которым вы увидите свой истинный путь. Ожидайте большого количества важных встреч и знакомств - не упустите свой шанс, а УНИАН расскажет, что ждет Весов завтра и на протяжении всего месяца.

Ранее мы говорили о том, что приготовил гороскоп для Девы в сентябре 2022.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2022

Представители знака, у которых есть работа, должны развивать навык коллективной деятельности - вместе с коллегами вам удастся быстрее справиться с задачами и развить командный дух. Не взваливайте на себя слишком много, иначе наступит выгорание. Будьте готовы - после 15 сентября вам особенно понадобится помощь.

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Весов, которые ищут работу, материальное положение порадует - благодаря хорошим знакомым, у вас появится возможность заработка. У вас получится расплатиться с долгами и закрыть кредиты, но звезды советуют относиться к финансам бережно и не тратить их бездумно.

Гороскоп любви на сентябрь 2022

Одиноким Весам астрологи предрекают счастливую личную жизнь, если только вы научитесь "отпускать" ситуации. Принимайте все, что дает вам Вселенная и не пытайтесь контролировать происходящее. Помните о том, что невозможно разочароваться, если не очаровываться - не ищите проблем и подвохов, а просто наслаждайтесь моментами.

Весы семейные и те, у кого есть отношения, должны больше внимания уделять детям и родственникам. Будьте осторожны - возможны ссоры внутри семьи на почве денег, но вы сможете выйти из этих ситуаций достойно.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2022

Весь месяц вы будете чувствовать себя отлично, но не переоценивайте свои силы. После 20 сентября возможны обострения хронических заболеваний, поэтому старайтесь не переохлаждаться и избегать стрессовых ситуаций. При необходимости, сходите к врачу, чтобы узнать больше о состоянии здоровья.

Если вы давно хотели сменить имидж - сейчас самое время. Выбирайте стилиста по совету подруг, иначе результат может быть плачевным. Также астрологи рекомендуют перебрать свой гардероб и слегка изменить имидж.

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