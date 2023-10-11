День обещает быть сумбурным.

Эзотерики составили прогноз на 12 октября 2023 года для всех знаков Зодиака. Что в этот день ждет именно вас - читайте в детальном гороскопе по картам Таро.

Овен

Вам стоит больше проявляться. Если же вы просто будете сидеть в сторонке, то рискуете остаться незамеченными. Таким образом никто не сможет оценить ваши достоинства.

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Телец

Не обращайте внимания на людей, которые говорят, что у вас ничего не получится. У вас есть мощная внутренняя сила, которая позволяет вам смело двигаться вперед.

Близнецы

Вам стоит поработать над своим эмоциональным состоянием. Астрологи советуют вам проработать детские травмы и иначе посмотреть на мир. Не усугубляйте ситуацию своими обидами.

Рак

Не бойтесь проявлять свои чувства. Возможно, вас не раз ранили, но это не повод не доверять абсолютно всем и закрываться в себе. Люди нуждаются в вас.

Лев

Вам стоит перестать слишком много думать о том, что не дает вам покоя. Успокойтесь, выдохните, отвлекитесь, и тогда ответы на вопросы придут сами собой.

Дева

День будет благоприятным для отдыха и релакса. Займитесь собой. Сделайте что-то такое, что принесет вам и физическое, и моральное удовольствие.

Весы

У вас дух воина, а это значит, что вы можете преодолеть любые препятствия на своем пути. Звезды склоняют вас к борьбе, в которой вы вновь окажетесь победителем.

Скорпион

В этот день вы будете радоваться результатам своего труда. Скорее всего, начальство предложит вам новую должность или повысит зарплату. В целом вы будете очень счастливы.

Стрелец

Обратите внимание на тех людей, которые радуются вашим успехам. Это и есть настоящие друзья. Возможно вы их недооценивали, но сейчас пришло время стать ближе к ним.

Козерог

Вы скрываете свою жизнь за семью замками, не давая будущее сделать вас счастливыми. Не торопите события, дождитесь того момента, когда вы сможете все самостоятельно осознать.

Водолей

В этот день вы сможете решить все свои проблемы. Вечер посвятите близким и отдыху. Общение с детьми пойдет вам на пользу.

Рыбы

Завтра будет самый удачливый для вас день. Он принесет вам новые возможности, шанс продвинуться вперед и безграничное счастье в личной жизни.

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