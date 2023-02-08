Чего опасаться каждому знаку Зодиака - читайте в материале.

Среди знаков Зодиака очень много суеверных, но есть и те, кто не верит во всякие приметы. Однако астрологи говорят, что представителям каждого зодиакального созвездия стоит чего-то опасаться.

Овен

В целом Овны живут полной, насыщенной разными приключениями жизнью. При этом есть один день, когда им лучше закрыться в четырех стенах и никуда не выходить - это пятница 13-го. Этот день может быть для них очень опасным.

Телец

Говорят, что нужно подбирать деньги, которые кто-то уронил на улице. Однако не в случае с Тельцами. Подобранная монета может лишить их достатка на долгие годы.

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Близнецы

У Близнецов есть одна привычка - они постоянно смотрят в зеркало. Однако, как говорят эзотерики, вам запрещено смотреть в разбитое зеркало, ведь так вы можете накликать беды и неудачи.

Рак

Вам стоит быть очень осторожными с солью. Если вы случайно ее рассыпали, киньте ее через левое плечо и посмейтесь. В противном случае вас ждут скандалы с близкими людьми.

Лев

Львы очень любят поздравлять людей с праздниками заранее. Однако это не очень хорошая затея, ведь так вы можете привлечь в свою жизнь неприятности.

Девы

Обращайте внимание на часы. Если они остановились, то в этот день вам нельзя совершать никаких финансовых операций. Иначе вы рискуете розориться.

Весы

Вам не рекомендуется покупать желтые цветы, так как они приносят несчастья в любви. Нельзя и хранить их дома.

Скорпион

Будьте осторожны с острыми предметами и не принимайте их в подарок. Иначе неприятностей и скандалов вам не избежать. Держите подальше вилки, ножи и другие острые предметы.

Стрелец

Стрельцы обожают экспериментировать со своей внешностью. Однако эзотерики призывают вас самостоятельно не отстригать кончики волос, так как вы можете забрать у себя годы жизни.

Козерог

Козерогам нельзя оставлять пустые бутылки в доме. Они могут лишить вас благополучия и финансового достатка. Ситуация может усугубиться и до безработицы.

Водолей

Водолеям нельзя носить украшения с опалами. Эти камни приносят несчастье своим владельцам. Выбирайте другие драгоценности.

Рыбы

Представителям этого зодиакального созвездия стоит опасаться черных кошек, перебежавших им дорогу. Они сулят вам неудачи. Лучше обходите их стороной.

Напомним, три знака Зодиака станут богачами в феврале.

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