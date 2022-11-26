Будьте осторожны и внимательны, в эти дни может быть немало проблем.

Декабрь 2022 года, считают астрологи, принесет сразу 4 самых опасных дня. В эти даты вы можете поссориться с близкими, потерять деньги и работу, а также погрязнуть в других проблемах.

Первые два дня неприятностей придутся на начало декабря, после чего будет небольшое "затишье". И к концу месяца вам снова стоит проявить бдительность и готовиться к возможным проблемам.

6 декабря

В этот день Меркурий перейдет в знак Козерога. Люди будут уставшими, их продуктивность снизится. Помимо этого, 6 декабря стоит остерегаться сплетен. Вокруг вас могут витать слухи, не стоит верить словам окружающим и не нужно говорить о других плохо.

Видео дня

10 декабря

Астрологи сообщают, что в этот день в знак Козерога перейдет Венера. Такое "сочетание" считается плохим. 10 декабря в вашей жизни может начаться череда неудач. Особенно пострадают те, кто слишком любит деньги и славу. В обществе будет наблюдаться "обострение" жадности, эгоизма и даже повышенной нервозности.

21 декабря

В день Зимнего солнцестояния стоит готовиться к грусти и унынию. Однако астрологи предупреждают, что 21 декабря вы также можете столкнуться с излишней эмоциональностью. Будьте готовы к скандалам и спорам. Опасайтесь агрессивных людей.

29 декабря

Этот день астрологи называют самым опасным в последнем месяце 2022 года. Во-первых, 29 декабря начинается ретроградное движение Меркурия. Во-вторых, оно будет омрачено тем, что будет находиться в знаке Козерога. Не стоит верить новым знакомым, опасайтесь посторонних людей и старайтесь никому не рассказывать о своих планах.

Напомним, ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которые встретят вторую половинку в декабре.

Вас также могут заинтересовать новости: