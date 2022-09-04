Когда ретроградный Меркурий в 2022 году и как он повлияет на разные знаки Зодиака - узнайте в материале УНИАН.

Астрологи говорят, что ретроградный Меркурий 2022 наступит 10 сентября и продлится до 2 октября. В этот же период произойдет еще одно важное явление - полнолуние 2022 в сентябре, поэтому эксперты по эзотерике рекомендуют быть максимально осторожными. УНИАН расскажет, что может произойти в ретроградный Меркурий и от чего важно себя уберечь.

Ранее мы говорили о том, когда еще наступит ретроградный Меркурий 2022 до конца года.

Что нельзя делать в ретроградный Меркурий 2022 - особенности периода

Согласно народным поверьям и наблюдениям астрологов, в период ретроградности маленькой планеты случаются разные бедствия - глобальные и частные. Может сломаться автомобиль или техника, сразить болезнь, обрушиться на голову конфликт или ворох проблем. То же самое происходит и в мире - именно в период ретроградного Меркурия случаются разные катастрофы и катаклизмы.

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Ретроградный Меркурий 2022 начнет влиять на людей 10 сентября и окажется в созвездии Весов. Данный знак Зодиака символизирует баланс и дипломатичность, поэтому ссор будет меньше, а вот финансовые операции находятся под строгим запретом. Лучше этот период посвятить семье и дому, а также решению насущных вопросов, вместе с этим любые разительные перемены и резкие телодвижения звезды рекомендуют отложить на потом.

Ретроградный Меркурий 2022 - влияние на знаки Зодиака

Экстрасенсы и астрологи говорят, что период обратного движения планеты влияет на все живое на Земле. Энергии становятся более "вязкими" и неопределенными, все как будто переворачивается с ног на голову. Именно поэтому УНИАН подготовил несколько советов для каждого представителя зодиакального круга:

Овен - относитесь к финансам осторожно, не совершайте необдуманных трат, а любые бумаги читайте перед тем, как подписывать.

- относитесь к финансам осторожно, не совершайте необдуманных трат, а любые бумаги читайте перед тем, как подписывать. Телец - избегайте выяснения отношений, будьте терпимее, старайтесь восстанавливать прежние взаимоотношения или сохранять имеющиеся.

- избегайте выяснения отношений, будьте терпимее, старайтесь восстанавливать прежние взаимоотношения или сохранять имеющиеся. Близнецы - поддерживайте иммунитет любыми способами, внимательно относитесь к здоровью и прощайтесь с вредными привычками.

- поддерживайте иммунитет любыми способами, внимательно относитесь к здоровью и прощайтесь с вредными привычками. Рак - работайте над отношениями, больше времени уделяйте семье, не ссорьтесь и не спорьте с родственниками.

- работайте над отношениями, больше времени уделяйте семье, не ссорьтесь и не спорьте с родственниками. Лев - сделайте упор на общение с близкими, проводите время с семьей, а любые деловые вопросы отложите до более удачного времени.

- сделайте упор на общение с близкими, проводите время с семьей, а любые деловые вопросы отложите до более удачного времени. Дева - контролируйте все вокруг себя, проверяйте 10 раз, не верьте на слово, но и не позволяйте себе быть слишком подозрительными.

- контролируйте все вокруг себя, проверяйте 10 раз, не верьте на слово, но и не позволяйте себе быть слишком подозрительными. Весы - упорядочивайте свою жизнь, занимайтесь домом, собой и работой, стройте планы на будущее и не экспериментируйте со здоровьем.

- упорядочивайте свою жизнь, занимайтесь домом, собой и работой, стройте планы на будущее и не экспериментируйте со здоровьем. Скорпион - воздержитесь от того, чтобы быть слишком активными, расслабьтесь и доверьтесь судьбе и не делайте резких движений.

- воздержитесь от того, чтобы быть слишком активными, расслабьтесь и доверьтесь судьбе и не делайте резких движений. Стрелец - используйте любые шансы от Вселенной во благо себе, берите реванш в том, что раньше не получалось и не занимайтесь бюрократическими вопросами.

- используйте любые шансы от Вселенной во благо себе, берите реванш в том, что раньше не получалось и не занимайтесь бюрократическими вопросами. Козерог - наблюдайте за сменой своего окружения и пытайтесь менять ориентиры, на работе будьте осторожны и не допускайте ошибок.

- наблюдайте за сменой своего окружения и пытайтесь менять ориентиры, на работе будьте осторожны и не допускайте ошибок. Водолей - определяйтесь с приоритетами, расставляйте задачи и цели, прекращайте витать в облаках и хвататься за все сразу.

- определяйтесь с приоритетами, расставляйте задачи и цели, прекращайте витать в облаках и хвататься за все сразу. Рыбы - следите за своими расходами, не допускайте необдуманных трат и оберегайте себя от излишеств.

Если у вас получится прислушаться к озвученным советам, то жизнь наладится, а ретроградный Меркурий принесет только положительные результаты.

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