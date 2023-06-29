Овны могут на время забыться в объятиях любимого человека.

В пятницу, 30 июня, у Раков начнется белая полоса. А у Тельцов возможны скандалы, их ждут грубые слова. Что ждет именно вас - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Овны могут на время забыться в объятиях любимого человека. Вы явно устали от проблем и суеты, а поддержка второй половинки поможет со всем этим справиться. Если же вы еще не встретили свою судьбу - проведите время с друзьями.

Телец

Тельцам стоит готовиться к тому, что в этот день они услышат в свой адрес очень грубые слова. Вас ждут ссоры и неприятные разговоры. Наберитесь терпения и постарайтесь не реагировать на негатив.

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Близнецы

30 июня Близнецов ждут проблемы дома. Возможно, вам придется срочно что-то чинить. Также есть вероятность того, что вы сильно поскандалите с соседями.

Рак

Раков ждет сказочное счастье, вы забудете обо всем плохом. Вы получите награду за свои труды и будете сильно радоваться. Помимо этого, у вас есть шанс реализовать все свои планы.

Лев

Карты Таро сулят Львам неожиданные события, к которым вы едва ли будете готовы. Вам стоит заранее продумать, что может случиться. События станут последствиями ваших поступков в прошлом.

Дева

Девам можно задуматься о своих мечтах. Не игнорируйте свои желания, вы заслуживаете на счастье. Смело идите вперед и делайте то, что считаете нужным.

Весы

Карты Таро сулят Весам призраков прошлого. Вы можете погрузиться в неприятные воспоминания и встретить того, кто вас обидел. Попытайтесь простить этого человека и отпустить все эмоции.

Скорпион

В пятницу Скорпионы будут купаться в любви. Возможно, вы решитесь на новый этап отношений. Не бойтесь рисковать, однако только если вы не сомневаетесь в своих поступках.

Стрелец

Стрельцов ждет интересная поездка. Вас пригласят в гости или же позовут на прогулку в другой город. Возьмите выходной и насладитесь приключениями.

Козерог

Козерогов ждет проверка на честность. Возникнет ситуация, в которой вам придется выбирать между сладкой ложью и горькой правдой. Слушайте свою совесть и не пытайтесь обманывать.

Водолей

В этот день Водолеям стоит остаться дома и посвятить время своему развитию. Читайте книги, запишитесь на курсы или же устройте себе день спорта. Это позитивно скажется на вашем настроении.

Рыбы

Карты Таро сулят Рыбам гармонию. Вы найдете баланс и сумеете абстрагироваться от всего, что происходит вокруг. Постарайтесь как можно дольше находиться в этом состоянии.

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