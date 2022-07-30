По словам эксперта, в конце лета произойдет кульминация боевых действий на одном из направлений.

Астролог Марина Скади составила прогноз для Украины на ближайшее время и выяснила, что нас ждет. По ее словам, совсем скоро произойдет переломный момент в войне.

Об этом сообщает ТСН.

Скади отметила, что в период с 30 июля по 10 августа ждать стабильности не стоит. При этом многие страны, города и регионы ждут судьбоносные события.

Астролог добавила, что август - это очень важный месяц, и именно он станет переломным в войне. Кроме того, она призвала украинцев соблюдать правила безопасности и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Произойдет кульминация боевых действий на одном из направлений - Донбасс или юг Украины, после чего исход войны будет принят всеми участниками. День за днем, шаг за шагом, украинские воины приближают победу Украины над российскими оккупантами", - говорится в прогнозе Скади.

Напомним, ранее астролог назвала два больших города, которых в августе ждет "кровавый" ужас.

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