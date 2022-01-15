В четырнадцатый лунный день месяца важно быть решительным в делах и мягким – в отношении к окружающим. Это главный секрет успеха в этот день.

Гороскоп на 16 января 2022 года, а это четырнадцатые лунные сутки, рекомендует быть решительнее: сомнения сейчас способны погубить даже самые продуманные планы.

Обрести новых друзей и соратников поможет чуткость и душевная теплота в общении.

Сегодня нужно:

быть смелее;

заниматься финансовыми вопросами;

укреплять здоровье;

не бояться проявлять ласку к людям.

Сегодня нельзя:

растрачивать силы на мелочи;

грустить;

лениться и бояться.

Луна растет в знаке Рак: относитесь к жизненным обстоятельствам философски, а к людям – терпимее.

Гороскоп на 16 января 2022: Овен

Овна сегодня потянет на дела семейные: они могут решиться сделать предложение или завести ребенка. Так или иначе, но бурлящую в них нежность придется куда-то девать, и лучше заранее решить – кому так повезет.

Гороскоп на 16 января 2022: Телец

Представителей знака сегодня будет тянуть на ссоры, захочется отстоять свою точку зрения любой ценой. Причем эта точка зрения обязательно будет "не такой, как у всех". Здесь важно правильно подобрать аудиторию – людей, которые вами восхищаются и для которых вы являетесь авторитетом. Иначе просто нарветесь на скандал.

Гороскоп на 16 января 2022: Близнецы

Отличный день для финансовых задач. И Близнецы сегодня добьются своего – их материальное положение значительно улучшится.

Гороскоп на 16 января 2022: Рак

Раку стоит избегать дискуссий и иной конфронтации. В то же время день благоприятен для переговоров с начальством – о повышении зарплаты, например.

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Гороскоп на 16 января 2022: Лев

Лев сегодня говорит одно, а делает другое. Окружающим стоит это учитывать. А ему самому не стоит спорить по этому поводу: если уж задумали всё делать по-своему, то просто дипломатично промолчите на все советы и рекомендации родни и друзей.

Гороскоп на 16 января 2022: Дева

В эмоциональном плане Дева сегодня пустится во все тяжкие – и даже получит от этого удовольствие. А вот практических плодов на исходе дня ждать не стоит.

Гороскоп на 16 января 2022: Весы

Весы не только сами полны трудового энтузиазма, но и от окружения своего требуют того же. Вот только далеко не все согласны трудиться в свой законный выходной, поэтому "запрягать" их в свою "повозку" стоит ласково, а кого-то – даже лестью.

Гороскоп на 16 января 2022: Скорпион

Лучше всего провести время с детьми (или крестниками, или детьми своих друзей). Это зарядит позитивом надолго и утихомирит ваш родительский инстинкт.

Гороскоп на 16 января 2022: Стрелец

Сегодня окружающим будет трудно вам противостоять: у Стрельца найдется аргумент на любой случай жизни.

Гороскоп на 16 января 2022: Козерог

Принятие важных решений стоит отложить: сегодня положение планет мешает Козерогу правильно анализировать детали и глушит его интуицию. Поэтому не стоит даже нервы тратить на долгие раздумья.

Гороскоп на 16 января 2022: Водолей

Не лучший день для споров и отстаивания своей точки зрения: уже через пару дней сегодняшние "железобетонные" аргументы самому Водолею покажутся хлипкими и даже глупыми.

Гороскоп на 16 января 2022: Рыбы

Не позволяйте окружающим играть на вашем чувстве вины – вы и сами сегодня нуждаетесь в ласке и помощи.

Можно смело браться за освоение новых знаний.

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