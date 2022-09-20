Люди привыкают спать в разных позах, и не всегда делают это осознанно. Что значат некоторые популярные позы и какая у них связь с характером человека.

Это прекрасное, сладкое слово – сон… Когда уютненькая постелька нежно обволакивает твое тело и ты погружаешься в другие миры, где подсознание рисует события, образы, ситуации… А вы знали, что поза для сна и характер человека имеют связь?

Давайте же об этом поговорим. Позы для сна и характер – психологическая история, и эти специалисты начали находить между ними взаимосвязь.

Позы сна и их значение с картинками

Люди привыкают спать в разных позах, и не всегда делают это осознанно. Кому-то по душе отправляться в царство Морфея на спине, кто-то сворачивается в клубочек, словно котик, а другие и вовсе раскорячиваются в кровати, принимая странные позы для сна. Давайте разберем, что же значат некоторые популярные позы и какая у них связь с характером человека.

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Поза сна цапля

Человек, спящий на спине в такой позе, имеет такие черты характера, как непредсказуемость и непостоянство, из-за чего регулярно попадает в разные приключения. Им склонна резкая и спонтанная смена настроения. Вместе с тем, любители спать в позе "цапли" очень аккуратны и любят стабильность в жизни. Поза сна на животе с согнутой ногой – также называется положением "цапли".

Кто спит на боку

Кто спит на боку, спросите вы? Да любой человек так спал и не один раз. По статистике примерно каждый третий человек любит спать на боку. На боку спят обычно открытые люди. Они коммуникабельны и имеют достаточно много друзей и знакомых. А если в процессе сна человек переворачивается с одного бока на другой, но все же сохраняет позу, то это говорит о его умении приспосабливаться к ситуациям.

Отдельно остановимся на том, что значит если человек спит на правом боку. Согласно мнению некотрых экспертов, спать на правом боку полезнее для здоровья человека, чем на левом. В этой позе сердце работает свободнее, поскольку на него не оказывается давления. Также сон на правом боку оказывает более успокаивающее действие, помогает мозгу эффективнее отдохнуть в стадии "глубокого сна" и способствует перевариванию пищи. Но если вы поели перед сном, то лучше спать на левом боку.

Что означает поза эмбриона

Поза эмбриона – одна из разновидностей позы на боку. Поза эмбриона в психологии означает чувство защищенности и зоны комфорта.

Как выглядит поза эмбриона: человек спит на боку, свернувшись калачиком и подтянув ноги к груди. И чем сильнее свернулся человек, тем более защищенным он себя чувствует. Это связано с тем, что в такой позе человек находится в утробе матери перед рождением.

Психология позы эмбриона говорит о добросовестности, рациональности и любви к порядку. Вместе с тем, любители этой позы весьма беспокойны, нуждаются в защите и сопереживании. Это творческие и ранимые натуры, и им непросто в полной мере раскрыть свои таланты.

Что означает если человек спит на краю кровати

В таком положении спят те, кто не боится больно упасть с кровати. А если серьезнее, то эти люди – экстремалы, они готовы к действию в абсолютно любое время. Такая поза говорит об уверенном в себе человеке, который предпочитает независимость. Однако бытует и другое мнение, согласно которому человек, предпочитающий спать на краю кровати, недоволен своей жизнью и не уверен в себе.

Что значит когда человек спит на спине

Люди, предпочитающие спать на спине, по своей натуре – жизнерадостные оптимисты. Они прямолинейны и предпочитают действовать логично. Для других они являются надежной опорой и душой компании.

Если в позе на спине руки расслаблены и раскинуты вдоль тела, а ноги – прямые, такое положение еще называют "позой королей". Таким людям присущи качества лидера, и они уверенно идут к намеченной цели.

А люди, предпочитающие "позу солдата", когда руки вытянуты по швам, обычно замкнуты, требовательны, дисциплинированы. Они предпочитают держать дистанцию с другими людьми. Им присуща прямолинейность и жесткость, а вместо долгих разговоров о своих планах они их просто реализуют.

Поза сна на спине с поднятыми руками

Есть несколько разновидностей позы сна на спине с поднятыми руками. Одна из них – "поза мечтателя", в которой руки согнуты в локтях и заведены за голову. Это положение говорит о рассудительности человека. Они медлительны, но доводят начатое до конца.

Другое положение сна на спине - "поза креста", когда одна рука поднята, а другая – опущена. Ноги при этом тоже в разных положениях – одна согнута, другая выпрямлена. Такие люди характеризируются неорганизованностью. Они опаздывают, часто не доводят дело до своего завершения.

Позы во сне пары

Отдельное внимание стоит уделить позам, в которых спят пары. Позы сна пар зависят от их текущих взаимоотношений и эмоционального состояния, следовательно, могут меняться.

О чем говорит поза сна пары "две ложки"? Обычно она характерна для новых отношений, которые стремятся быть ближе друг к другу, не хотят расставаться даже во сне. Такая поза дает партнерам эмоциональный комфорт и безопасность.

Что значит, когда люди спят спиной друг к другу? По мнению психологов, такое положение характерно для тех пар, которые уже прошли период влюбленности, выстроили доверительные отношения и начинают больше ценить личное пространство.

А вы обращали внимание, в каких позах вы обычно засыпаете и просыпаетесь? Поделитесь наблюдениями у себя в соцсетях.