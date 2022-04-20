Орест Стафийчук сделал прогноз для Украины на ближайшее время.

Украинский мольфар Орест Стафийчук предсказал, что к 2030 году Украина будет занимать достойное место среди европейских стран и будет мощным государством.

Также он добавил, что Украина сможет вернуть ранее оккупированные территории, а Россию ждет крах.

"Все территории вернутся в состав Украины, Россия будет загнана в глухой угол и вынуждена будет признать поражение. Повторной войны не будет. То, что происходит сейчас, дает понять, что украинская нация непобедима и каждый до последнего будет отстаивать свои земли и свою родину", - сказал мольфар в программе "Зірковий шлях".

Напомним, ранее астролог предупредила украинцев о масштабном обстреле на Пасху. Анна Ефремова рекомендует не ходить в храмы на Пасху, а также призывает эвакуироваться в более безопасные места.

Вас также могут заинтересовать новости: