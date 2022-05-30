По словам эксперта, война не закончится в этом году.

Астролог Андрей Денисенко составил прогноз для Украины и выяснил, что последние два дня мая будут очень тяжелыми для Украины. По его словам, может расшириться зона эскалации.

Также он отметил, что самая активная фаза войны в нашей стране может быть в период с 1 по 15 августа. В это время могут проходить тяжелые бои за освобождение украинских территорий.

Кроме того, он предсказал вероятные даты завершения боевых действий: "Тогда возникает резонный вопрос: когда закончится война? Неужели в апреле 2023 года? Базовый постулат астрологии говорит, что будущее многовариантно, а потому самый пессимистический вариант - весна 2023 года. Есть и другие, потому что не все так просто в мире под сиянием Луны".

Напомним, ранее таролог предвидела, нападет ли Беларусь на Украину. Эксперт говорит, что в этом вопросе "будут какие-то движения".

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