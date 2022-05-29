Эксперт говорит, что в этом вопросе "будут какие-то движения".

Известный таролог Людмила Хомутовская сделала расклад на таро, чтобы получить информацию о планах Беларуси касательно Украины. Эксперт говорит, что в ближайшее время в этом направлении предвидятся движения. Об этом Хомутовская рассказала в комментарии изданию "Факты".

"По рыцарю жезлов какие-то движения будут. Но на карте огонь, а не мечи. Это больше о ракетных обстрелах. Обстановка будет максимально напряженной. Линейка жезлов показывает возможные провокации, обстрелы, диверсии на границах. Но наступления по земле со стороны Беларуси на Украину в ближайшее время не будет", - уверена таролог.

Она добавила, что вторжения на территорию Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской, Сумской областей со стороны Беларуси не будет.

Напомним, астролог назвал самые опасные города Украины, там будет много жертв.

Вас также могут заинтересовать новости: