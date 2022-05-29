Известный таролог Людмила Хомутовская сделала расклад на таро, чтобы получить информацию о планах Беларуси касательно Украины. Эксперт говорит, что в ближайшее время в этом направлении предвидятся движения. Об этом Хомутовская рассказала в комментарии изданию "Факты".
"По рыцарю жезлов какие-то движения будут. Но на карте огонь, а не мечи. Это больше о ракетных обстрелах. Обстановка будет максимально напряженной. Линейка жезлов показывает возможные провокации, обстрелы, диверсии на границах. Но наступления по земле со стороны Беларуси на Украину в ближайшее время не будет", - уверена таролог.
Она добавила, что вторжения на территорию Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской, Сумской областей со стороны Беларуси не будет.
Напомним, астролог назвал самые опасные города Украины, там будет много жертв.