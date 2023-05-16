Зачем сирень в доме и где поставить букет.

В народе верят, что цветок обладает магическими свойствами, поэтому часто сажают сирень возле дома. Считается, что букет сирени в сезон нужно обязательно принести домой. УНИАН рассказывает, зачем это делать и где должен стоять букет.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя рвать сирень и что будет, если оборвать куст.

Можно ли приносить в дом сирень

Существует много примет и суеверий, связанных с цветком и тем, надо ли рвать сирень. Считается, что букет сирени, принесенный в дом, наполняет его положительной энергией и радостью, а также дарит гармонию и душевное спокойствие. У этого утверждения есть логическое обоснование. С точки зрения ароматерапии сирень:

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успокаивает нервы, снимает чувство усталости и расслабляет человека;

помогает в новых делах;

способствует концентрации, упорядочивает мысли и повышает работоспособность;

раскрывает потенциал и таланты человека, приносит вдохновение.

Если верить народным приметам, букет из сирени именно лилового цвета оберегает дом от темных сил и призраков - они не выносят ее запах, а также защищает обитателей дома от сглаза и порчи.

Считается, если в лунную ночь поставить букет сирени возле кровати, то можно увидеть вещий сон. Но оставлять такой букет в спальне все же не советуют - уж слишком сильный у цветка аромат. Именно из-за него не рекомендуют ставить сирень у кровати больного человека, а также постоянно находиться самим возле цветов.

Что будет, если подарить сирень

Сирень не принято дарить посторонним людям - такой букет означает близкие и доверительные отношения между людьми.

Если парень дарит сирень девушке - это означает признание в любви. Хорошей приметой считается букет сирени, подаренный на день рождение - такой человек будет счастливым.

Каким бы ни был букет, лично собранный или подаренный, обязательно найдите в нем цветок с пятью лепестками, загадайте желание и съешьте. Или же спрячьте в шкатулку - до тех пор, пока загаданное не сбудется.

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