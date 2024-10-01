Будьте очень осторожны!

Мольфар Макс Гордеев рассказал, какими вещами нельзя делиться с соседями и почему это так важно. По его словам, в мире, где все взаимосвязано, каждый предмет несет в себе частицу энергии своего владельца. Эта энергия формируется годами, впитывая наши мысли, эмоции, стремления и мечты.

Почему нельзя отдавать свои вещи - ответ мольфара

Как говорит Гордеев, когда мы даем что-то другому человеку, мы не просто передаем физический объект, мы делимся частью своей энергетической сущности. И если этот человек не является частью нашего ближайшего круга, его энергия может войти в диссонанс с нашей, нарушая тонкий баланс, который мы выстраивали годами.

"Представьте себе, что ваш дом – это крепость, которая защищает вас от негативных воздействий внешнего мира. Каждый предмет в этой крепости – это кирпич, который держит защитный барьер. Когда вы отдаете что-то из своего дома, вы словно вынимаете кирпич из стены, создавая уязвимое место в своей защите", — говорит мольфар.

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Особенно это касается предметов, которые мы часто используем, или которые имеют для нас особое значение. Они скапливают нашу энергию, становятся продолжением нашей сущности. Отдавая их, мы рискуем утратить часть себя.

Что нельзя отдавать из дома никогда - запомните это

Теперь давайте рассмотрим конкретные предметы, которые ни в коем случае нельзя давать другим, особенно соседям, чтобы сохранить любовь, гармонию в семье и финансовые потоки.

Соль

Почему соль нельзя давать соседям? Соль – это не просто приправа. Это кристаллы, впитывающие энергию земли и сохраняющие жизненную силу. Наши предки верили, что соль - это мощный оберег, который защищает дом от злых духов и негатива.

В древности соль ценилась на вес золота. Ее использовали не только для приготовления пищи, но и для обрядов и ритуалов. Силью осыпали пороги дома, чтобы защитить дом от злых сил. Ее клали в карман, идя на важные переговоры или в дальний путь.

Когда вы даете соседям соль, вы отдаете частицу своей защиты, своей удачи. Вы будто открываете дверь своей энергетической крепости, позволяя чужой энергии проникнуть внутрь.

Острые предметы

Если вы до сих пор задаетесь вопросом, можно ли давать нож соседям, то ответ мольфара такой: нет, нельзя. Острые предметы в мистической традиции всегда считались особенными. Они не только режут материю, но и могут разрезать энергетические связи.

Во многих культурах существует поверье, что через острые предметы можно передать проклятие или сглазить. Наши предки верили, что если дать кому свой нож или ножницы, можно "разрезать" свою удачу или семейные связи.

А вот можно ли давать иголку соседям? Тоже нет. Острые предметы часто использовались в магических ритуалах для защиты. Отдавая их, вы рискуете ослабить свой энергетический щит.

Зеркала

Зеркала всегда считались мистическими предметами. Во многих культурах они воспринимались как порталы между мирами живых и мертвых.

Зеркало сохраняет энергетический отпечаток всего, что в нем отражалось. Оно впитывает в себя энергию дома и его обитателей. Когда вы даете зеркало другим, вы рискуете создать энергетический канал между вашим домом и чужим пространством.

В магических практиках зеркала часто используются для гаданий и предсказаний. Отдавая зеркало, вы можете случайно открыть доступ к информации о своем будущем или прошлом.

Расчески для волос

Волосы издавна считались носителем жизненной силы и личной энергии человека. Через волосы можно воздействовать на человека, делать привороты или наводить порчу.

Расческа или щетка для волос сохраняют не только физические частицы волос, но и энергетический отпечаток своего владельца. Отдавая их, вы рискуете тем, что ваша личная энергия может быть использована против вас.

Во многих магических традициях волосы используются для создания мощных талисманов или для ритуалов связывания. Поэтому так важно беречь предметы, контактирующие с вашими волосами.

Личные фотографии

В мистической традиции считается, что фотография хранит частицу души человека. Через фотографию можно установить энергетическую связь с человеком, влиять на его судьбу и здоровье.

Когда вы даете свою фотографию другим людям, вы даете им доступ к своей энергии. Это может быть использовано как для хороших дел (например, для лечения на расстоянии), так и для негативных воздействий.

В некоторых магических практиках фотографии используются для создания энергетических двойников или ритуалов подчинения воли. Поэтому личные фотографии лучше держать в безопасном месте и давать только самым близким людям.

Яйца

Помните, что эти знания – это не просто предрассудки. Это мудрость, проверенная веками, помогавшая нашим предкам жить в гармонии с миром тонких энергий и оберегать свои семьи от негативных влияний.

Берегите себя и своих близких, чтите традиции, но не забывайте о главном – любви и согласии в семье. Пусть ваш дом будет полон радости и достатка, а все невзгоды обходят его стороной.

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