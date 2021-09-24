Существует несколько правил, которые нужно соблюдать, если решили подарить сумку

Издавна славяне верят в приметы и соблюдают народные традиции. Например, все мы знаем, что, если черная кошка перебежала дорогу, то нужно пройти этот отрезок дороги, держась за пуговицу на одежде, или три раза плюнуть через левое плечо.

Ранее мы рассказывали о сновидениях, а именно - к чему снится свадьба, сегодня поговорим о том, как правильно делать подарки.

Можно ли дарить свою сумку - рекомендации эзотериков

Читайте такжеКаким знакам Зодиака больше всего повезет в 2022 годуС давних пор считается, что портфель, ридикюль или сумка - это не только практичная вещь, которая может послужить долгие годы, но и символ благополучия и достатка. Существует поверье, что, когда вы дарите человеку сумку, вы даете ему возможность накопить знания, опыт и финансы.

Именно поэтому нежелательно отдавать свою сумку - специалисты по эзотерике считают, что таким образом вы отнимаете у себя полученные блага.

Приметы про сумки - наиболее популярные верования

Для того, чтобы быть счастливым и уберечь себя от проблем, необходимо знать о некоторых приметах:

нельзя ставить ее пустую на стол и на пол - рискуете много потратиться;

оторвалась ручка у сумки или чемодана - к проблемам в дороге;

порвалась подкладка или внутренний карман - окружающие узнают ваш секрет;

сумка упала на пол - поссоритесь с любимым;

приснился чемодан - получите новости издалека;

испачкали сумку и не можете отмыть - к испорченной репутации.

Кстати, если вы не дарите сумку, а неожиданно получаете в подарок - это значит, что ваша личная жизнь скоро очень сильно изменится. В какую сторону - зависит от того, понравился ли вам подарок.

Почему нельзя дарить сумку наугад - как выбрать подарок правильно

Перед тем, как приобрести такой нужный, по вашему мнению, подарок, ориентируйтесь на следующие рекомендации:

выбирайте модель с короткими ручками - согласно приметам, по ним быстрее пройдет финансовый поток;

сумка должна быть квадратная или прямоугольная - символ четырех сторон света по фен-шуй, который принесет в жизнь стабильность;

новый аксессуар по размеру не должен быть меньше предыдущего;

будет лучше, если на сумке окажется металлическая фурнитура или декоративные элементы из дерева;

наиболее предпочтительные цвета для подарка в виде сумки: черный, белый, зеленый, коричневый.

Выбирая сумку для своего близкого человека, не забывайте о том, что пустую ее дарить нельзя (да, так же точно, как и кошельки). Положите внутрь любую купюру, чтобы новый обладатель аксессуара познал радости изобилия в жизни.

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Автор: Кристина Кащавцева