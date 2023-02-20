Экстрасенс сделал расклад на каждый день.

Известный экстрасенс Роман Шептицкий сделал расклад на неделю с 20 по 26 февраля. Его карты Таро говорят, что пиковыми будут 22 и 23 число. Однако и в остальные дни категорически нельзя расслабляться - нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие:

"События следующих семи дней будут разными. Они будут хорошими, плохими. Это будет неделя великого объединения. Враг продолжает истощать Украину. Ну не могут они так просто сдаться. Они могут снова сделать беду. Больше всего это касается городов и сел в регионах, максимально приближенных к линии фронта".

Первым действительно беспокойным днем на этой неделе для Украины будет 22 число.

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"Они захотят вывести из строя систему. Внимание может быть к руководящим лицам нашего государства. Может быть даже попытка покушения на чиновников", - уточнил Шептицкий.

Наибольшая концентрация негативной энергии со стороны захватчиков выпадает на 23 февраля. Вот что по этому поводу сказал экстрасенс:

"23 число - это аркан шизофрении. Все будут делать, чтобы еще больше паники на Украину навести. И аркан нападения выпадает. В этот день нужно быть готовым к атаке. День будет непростым".

По словам Романа, 24 февраля напряжение будет сохраняться, однако карты говорят, что украинцы будут скорее отходить от пережитого ранее.

"Будет представлен и поддержан план победы на мировом уровне. Здесь выпадает аркан отдыха, релакса. Из этого я делаю выводы, что врагу не удастся реализовать свои планы. День будет нелегким, но пик будет именно 23-го февраля. 24 февраля идет такое ощущение, будто мы будем отходить от тех событий, которые были ранее", - сказал экс-участник шоу "Битва экстрасенсов".

Как уточнил Шептицкий, 25 и 26 февраля, согласно раскладу, будут относительно стабильными.

Напомним, маг Шептицкий дал прогноз на 23-24 февраля и заявил, что пять областей будут под ударом.

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