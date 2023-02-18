Известный украинский экстрасенс Роман Шептицкий сделал расклад на ситуацию в Украине на 23-24 февраля - в эти даты со стороны России может быть много провокаций. Он говорит, что сейчас в Кремле согласовывают план действий.
"Первое, что мне вообще идет по раскладу, это то, что ближе к 23-24 февраля будет озвучен дальнейший план действий. На данный момент этот план до конца пока что не согласован. Такое ощущение, будто идет борьба за его согласование. Энергия ссоры, конфликта, ненависти идет", - сказал Шептицкий.
Экстрасенс добавил, что победа Украины - это то, что нас всех ждет неизбежно. В России до конца так и не смогли этого понять:
"Подсчитываются их потери. Есть понимание того, что все поставленное на кон они проиграют. Идет карта кровожадности и ненасытности. Больше смерти, больше жертв, больше, больше и больше… Это как-будто болезненная фанатичность. Но они сами пострадают от того решения, которое они примут".
Шептицкий предупредил, что 23 и 24 февраля могут происходить самые неожиданные события, поэтому нужно беречь себя, не посещать людные места, а также реагировать на сигналы воздушной тревоги:
"Можно ожидать неожиданных ходов и смены ситуации в самый последний момент. Вероятность того, что они сами подпишут капитуляцию и заявят об уходе, составляет меньше 10%. Но она есть".
Экстрасенс добавил, что украинцам не стоит ждать какого-то нового наступления, поскольку последнее наступление России на Украину уже началось - речь идет о едва ли не ежедневных массированных атаках, которые длятся с прошлой недели.
Напомним, маг Шептицкий дал прогноз на 23-24 февраля и заявил, что пять областей будут под угрозой.