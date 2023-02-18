Экстрасенс убежден, что сейчас российское правительство еще не разработало четкий план действий на эти даты, однако они хотят заставить украинцев страдать еще больше.

Известный украинский экстрасенс Роман Шептицкий сделал расклад на ситуацию в Украине на 23-24 февраля - в эти даты со стороны России может быть много провокаций. Он говорит, что сейчас в Кремле согласовывают план действий.

"Первое, что мне вообще идет по раскладу, это то, что ближе к 23-24 февраля будет озвучен дальнейший план действий. На данный момент этот план до конца пока что не согласован. Такое ощущение, будто идет борьба за его согласование. Энергия ссоры, конфликта, ненависти идет", - сказал Шептицкий.

Экстрасенс добавил, что победа Украины - это то, что нас всех ждет неизбежно. В России до конца так и не смогли этого понять:

Видео дня

"Подсчитываются их потери. Есть понимание того, что все поставленное на кон они проиграют. Идет карта кровожадности и ненасытности. Больше смерти, больше жертв, больше, больше и больше… Это как-будто болезненная фанатичность. Но они сами пострадают от того решения, которое они примут".

Шептицкий предупредил, что 23 и 24 февраля могут происходить самые неожиданные события, поэтому нужно беречь себя, не посещать людные места, а также реагировать на сигналы воздушной тревоги:

"Можно ожидать неожиданных ходов и смены ситуации в самый последний момент. Вероятность того, что они сами подпишут капитуляцию и заявят об уходе, составляет меньше 10%. Но она есть".

Экстрасенс добавил, что украинцам не стоит ждать какого-то нового наступления, поскольку последнее наступление России на Украину уже началось - речь идет о едва ли не ежедневных массированных атаках, которые длятся с прошлой недели.

Напомним, маг Шептицкий дал прогноз на 23-24 февраля и заявил, что пять областей будут под угрозой.

Вас также могут заинтересовать новости: