Новолуние в июне 2023 обещает новые возможности.

В июне наступает первое летнее новолуние. Когда взойдет молодая Луна, как использовать лунную энергию себе во благо, а что не следует делать в этот период - рассказываем в материале.

Когда новолуние в июне 2023 - точное время

В первом месяце лета новолуние наступит 18 июня в 07:37 по киевскому времени. Но влияние молодой Луны будет ощущаться сутки - то есть, 12 часов до момента новолуния и 12 часов после.

Чем особенно новолуние в июне 2023

Новолуние прекрасно тем, что дает возможность начать жизнь с чистого листа. Это тот самый момент, когда можно запросто оставить в прошлом все плохое и изжившее себя и войти в новый лунный цикл с новыми надеждами и целями.

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Молодая Луна взойдет в Близнецах - легком, беззаботном и позитивном знаке Воздуха. Он сделает и нас более открытыми и общительными, ускорит развязку многих задач и проблем, а также позволит принимать уравновешенные решения - эмоции в этот период будут под контролем. В то же время Близнецы двойственны, их переменчивость и неустойчивость может проявить в окружающих и другую сторону "медали". Астрологи советуют: не сидите на месте, будьте в движении, чтобы оказаться в нужное время и в нужном месте и попасть в поток везения, но при этом смотрите по сторонам.

Что нельзя делать в новолуние

На молодую Луну у человека, как и у спутника Земли, мало энергии, а еще обостряются чувства, поэтому от некоторых вещей в это время лучше воздержаться.

Чего нельзя делать в новолуние:

стричь волосы и ногти;

начинать новую работу, проекты, бизнес;

перетруждаться - велик риск переутомиться и выбиться из сил;

рисковать и делать необдуманные поступки;

ругаться, ссориться, выяснять отношения.

На новолуние нельзя также унывать и "уходить" в плохие воспоминания - это нужно было делать раньше. Сейчас - не время для прошлого, а время для будущего.

Что можно делать в новолуние

Эти сутки советуют провести спокойно, не занимаясь тяжелой физической работой и без излишней активности. Потратьте это время, чтобы проанализировать свою жизнь, поступки и эмоции - скорее всего, вы найдете то, что хотите исправить, и сможете понять, как это сделать.

Что нужно делать в новолуние:

напишите план на месяц, запишите свои цели, мечты и желания - это первый шаг на пути к их реализации;

сделайте уборку, чтобы очистить пространство для новой энергии;

старайтесь питаться здоровой едой;

начните новое хобби или изучение чего-то нового;

сделайте доброе дело, помогите тем, кто нуждается.

Новолуние - это также отличное время,чтобы отказаться от вредных привычек и избавиться от токсичных отношений. Вдохните полной грудью - и полный вперед к новым вершинам.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2023 с благоприятными и неблагоприятными днями.

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