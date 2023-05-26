Как будут меняться фазы Луны, благоприятные дни и запреты - подробный лунный календарь на июнь 2023 года.

В какие дни в первом месяце лета лучше лечить зубы, менять работу, отправляться в дорогу, делать свадьбу, а когда этого лучше не делать - подскажет лунный календарь на июнь 2023.

Фазы Луны в июне 2023

В июне будет две растущие Луны - в начале и конце июня. Это время благоприятно для новых начинаний. Не следует начинать ничего важно на новолуние и полнолуние. Убывающая Луна - лучшее время, чтобы избавляться от того, что тяготит.

Фазы Луны в июне 2023 будут меняться так:

Видео дня

Луна растет - с 1 по 3 июня и с 19 по 30 июня.

- с 1 по 3 июня и с 19 по 30 июня. Полная Луна - 4 июня 2023 в 6:41 по киевскому времени.

- 4 июня 2023 в 6:41 по киевскому времени. Луна убывает - с 5 по 17 июня.

- с 5 по 17 июня. Новолуние - 18 июня в 07:37 по киевскому времени.

Солнечного и лунного затмений в июне не будет.

Лунный календарь на июнь 2023 - благоприятные и неблагоприятные дни

Благоприятные дни в июне: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29 июня.

Неблагоприятные дни в июне: 3, 4, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 26, 27, 30 июня.

Все остальные дни - нейтральные.

Благоприятные дни в июне 2023 - лунный календарь по сферам

Для свадьбы и венчания в июне благоприятные дни: 1, 5, 7, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 28 число.

Отправляйтесь в поездки: 1, 5, 16, 21, 23, 24, 25, 28.

Смена работы: 1, 2, 5, 6, 7, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29.

Для лечения зубов: 5, 7, 14, 15, 16, 23, 24, 25.

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