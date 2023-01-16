Тельцы будут полны сил и радости.

Во вторник, 17 января, Овнам стоит не верить чужим словам. А вот Водолеев ждет победа, они смогут одолеть давнего врага. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро от УНИАН.

Овен

Овнам нельзя лгать и нельзя верить. Обман будет преследовать вас весь день, опасайтесь лукавства, оно может сильно вам навредить.

Телец

Тельцы будут полны сил и радости. Воспользуйтесь этим моментом, не бойтесь рисковать.

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Близнецы

Карты Таро советуют Близнецам включить холодный разум и не совершать импульсивные поступки. Обдумывайте каждый свой шаг, вы сильно близки к провалу.

Рак

16 января Ракам стоит уделить время своему дому. Однако беспокоиться нужно не только об уюте, но и о тех, кто живет вместе с вами.

Лев

Львам нужно проявить свою интуицию. Вы легко разгадаете тайну и распутаете все интриги вокруг себя.

Дева

Во вторник Девы будут невероятно счастливы. Вы добьетесь успехов на работе и в личной жизни, однако не стоит забывать о себе.

Весы

Весам стоит побороть свою страсть. Вы слишком много времени тратите на романтику и отношения, расстворяясь в другом человеке.

Скорпион

Скорпионов ждет тревога. Вас одолеют печальные мысли, постарайтесь отогнать все страхи и попытайтесь расслабиться.

Стрелец

16 января Стрельцов захлестнет волна любви. Вы наконец-то сможете насладиться взаимностью, но не забывайте о том, что в любых отношениях трудиться нужно двоим.

Козерог

Козерогов ждут важные события. Ваша жизнь может измениться, перемены могут шокировать, но все они к лучшему.

Водолей

Карты Таро сулят Водолеям день побед. Вы одолеете врага и сможете заткнуть за пояс своих обидчиков.

Рыбы

В жизни Рыб наступила пора тишины и спокойствия. Вы можете плыть по течению и не думать о проблемах.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что для трех знаков Зодиака конец января станет волшебным.

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