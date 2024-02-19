По словам астрологов, навпример, Тельцы - приземленные, поэтому им определенно не нужно что-то кричащее.

Астрологи подобрали для представителей каждого знака Зодиака цвет автомобиля, который им больше всего подойдет, пишет BestLife.

Овен - красный

Овны - первопроходцы, которые любят хвастаться, поэтому им нужен цвет автомобиля, который будет соответствовать этой энергии. Как отметила астролог Стина Гарбис, цвет силы Овнов - красный, и они определенно выбрали бы вишнево-красную машину. По ее словам, цвет идет рука об руку с их пламенным характером.

Телец - белый

Тельцы - приземленные земные знаки, поэтому им определенно не нужно что-то чрезмерное или кричащее. Ими также управляет Венера, планета красоты, а это значит, что им нравится иметь в своей жизни вещи, которые доставляют эстетическое удовольствие. Астролог Лорен Деголия уверена, что Телец выберет простой, но элегантный цвет автомобиля, и белый - очевидный выбор; он классический и не привлечет лишнего внимания.

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Близнецы - синий

Близнецы, как один из самых популярных знаков зодиака, тяготеют к самому распространённому цвету в мире - синему. Эти воздушные знаки искрометны и любят поговорить. Им управляет Меркурий, планета общения, и, как отметила Деголиа, синий - идеальный цвет автомобиля, чтобы "начать или спровоцировать разговор".

Рак - серый

Раки всегда заботятся о людях. Поэтому их приоритетом является поиск надежного автомобиля, а какого он будет цвета, представителям данного знака совершенно не важно. Потому, очень может быть, что Раки выберут именно серый цвет, считают астрологи.

Лев - желтый

Львам нужно что-то, что будет соответствовать их яркой индивидуальности, и яркий, необычный цвет, например, желтый, идеально подойдет, сказала астролог Деголиа. По ее слвоам, Львами управляет солнце, а это автоматически означает, что они здесь, чтобы сиять.

Дева - зеленый

Как и Телец, Дева ценит практичность и стабильность. Им нравится изысканность, красота и природа, и это будет отражается в их темно-зеленой машине, считает астролог Гарбис. Она добавила, что представители данного знака не стремятся выделиться, но им понравится, если цвет их автомобиля будет менее распространенным.

Весы - голубой

Весами управляет Венера, отвечающая за эстетику и романтику. Это главная причина, по которой они считаются самым утонченным знаком Зодиака. Им наскучит заурядный цвет автомобиля, поэтому астрологи предлагают им отдавать предпочтение голубому цвету. Он напомнит дружелюбным Весам небо в ясный солнечный день.

Скорпион - черный

Скорпионы известны своей загадочной натурой. Чаще всего они держатся особняком, поэтому черная машина поможет им слиться с дорогой. Черный цвет символизирует темную капризность, которая может отражать их личность или физические качества, отметила астролог Деголиа.

Стрелец - золотой

Подобно Овну и Льву, Стрельцу не составит труда выделиться. Им подойдет любой мерцающий цвет автомобиля. Однако Деголиа предлагает золотой, чтобы по-настоящему проявить свою индивидуальность. Юпитер управляет этим дерзким огненным знаком и наделяет его оптимизмом, сказала она.

Козерог - коричневый

Еще один земной знак, Козерог, предпочитает практичность стилю. Известные своим традиционным характером, они вряд ли будут суетиться из-за цвета автомобиля. Вот почему Гарбис рекомендует Козерогам выбирать автомобиль коричневого цвета, описывая этот оттенок как "простой и прагматичный. И, как и Девы, Козероги будут очень гордиться тем, что поддерживают свою машину в отличной форме.

Водолей - аквамариновый

Свободолюбивые и немного эксцентричные Водолее буквально призваны выделяться из толпы. Гарбис уверена, что Водолей выберет автомобиль, который будет таким же необычным и уникальным. И поскольку Водолеи - гуманитарии Зодиака, наверняка, они купят старинный автомобиль.

Рыбы - серебристый

Как водный знак, Рыбы - чувствительные люди, которые склонны теряться в своих мечтах, чтобы уйти от реальности. У воды они чувствуют себя как дома, поэтому Гарбис рекомендует им серебристую машину.

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