На их пути будут встречаться трудности.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в марте будут страдать из-за "черной" полосы. Их ждут трудности, которые им придется преодолевать.

Рыбы

У Рыб могут возникнуть серьезные разногласия с близкими людьми. Если вы их обидели, то пришло время извиниться. В противном случае обиды будут только накапливаться, а это чревато тем, что в один момент от вас все отвернутся. Вы рискуете остаться абсолютно одни. Потом наладить отношения будет намного сложнее.

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Рак

У Раков тоже будут проблемы, однако со второй половинкой. Вы можете стать свидетелем измены, либо кто-то вам сообщит это неприятное известие. Вы не сможете сдержать своих эмоций, поэтому сразу же начнете выяснять отношения с партнером. Криками горю не поможешь. Или берите себя в руки и спокойно решайте проблемы, или дайте себе время остыть, а потом будете принимать решение.

Водолей

У Водолеев могут возникнуть трудности на работе. Вы можете допустить серьезную ошибку, которая будет стоить вам карьеры. Не исключен неприятный разговор с начальством. Астрологи рекомендуют вам быть более внимательными, если не хотите потерять работу.

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