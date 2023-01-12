Пятница 13-го принесет проблемы некоторым знакам Зодиака.

13 января Овны могут улучшить свое материально положение. А вот на Стрельцах пятница 13-го отыграется по полной, их ждет ряд проблем. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе от УНИАН.

Овен

Забудьте обо всех проблемах. Денежный ураган принесет Овнам возможность обогатиться. В этот день решатся все ваши финансовые сложности. Вы сможете избавиться от долгов или же заработать круглую сумму, которую стоит потратить на то, о чем вы мечтали.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам день расплаты. Вам придется ответить за сказанное сгоряча. В следующий раз постарайтесь быть сдержаннее и не говорить лишнего.

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Близнецы

Близнецам пятница 13-го не грозит. Их ждет романтическая беседа, флирт может перерасти во что-то большее.

Рак

Раки будут срывать звезды с небес. Карты Таро сулят вам невероятный успех, смело ловите удачу за хвост и исполняйте все свои мечты.

Лев

13 января Львов ждут приключения. Вы сможете повеселиться с друзьями или же отправиться в небольшое путешествие.

Дева

Над Девами нависнет грозовая туча. Вы слишком долго держали себя в напряжении и уже с трудом можете обуздать эмоции. Постарайтесь не взорваться, это обидит ваших близких.

Весы

Весов ждут новости из прошлого. Вы можете встретить человека, который много для вас значил. Постарайтесь найти с ним общий язык.

Скорпион

Скорпионам можно полениться и отдохнуть. Возьмите выходной и отключите телефон, вам нужен детокс.

Стрелец

Карты Таро сулят Стрельцам непростой день. Вы рискуете допустить фатальную ошибку. Обдумывайте каждый шаг и не соглашайтесь на заманчивые предложения, они могут принести лишние хлопоты.

Козерог

Карты Таро сулят Козерогам неприятные новости. Вас может предать лучший друг или же вторая половинка.

Водолей

Водолеи смогут добиться успеха в новом деле. Проверьте себя на прочность и попробуйте взяться за проект, который кажется сложным. Все получится.

Рыбы

Рыбы погрязнут в рутине. Карты Таро советуют не огорчаться из-за пустяков. Проведите вечер в приятной компании и все проблемы, которые навалились на вас днем, покажутся вам пустяком.

Ранее таролог предупредил Киев о сильной угрозе на этой неделе.

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