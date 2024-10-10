Американская астролог и таролог Лиз Симмонс рассказала, какие птицы больше всего подходят каждому знаку Зодиака, пишет stylecaster.com.
Овен - ястреб
Благодаря своей независимой натуре, ястреб всегда доминирует в небе. И это перекликается с характером представителей огненного знака Овен, который возглавляет Зодиак.
Телец - колибри
Тельцами управляет Венера - планета любви, гламура и удовольствий. Колибри же разделяет эти изысканные вкусы. Кроме того, и Тельцы, и колибри могут быть в равной степени довольно агрессивными, как только их спровоцировать.
Близнецы - попугай
Близнецы известны любопытством и общительностью. И общительный характер попугая с их невероятным интеллектом прекрасно отражают энергию Близнецов.
Рак - аист
По словам астролога, аист - это родственная душа Рака среди птиц. Они оба ассоциируются с домом, семьей и материнством.
Лев - павлин
Представители еще одного огненного знака Лев бесспорно любят внимание и аплодисменты. У павлина же от природы есть все необходимое для того, чтобы приковать к себе взор наблюдателей и всех очаровать.
Дева - сова
Совы резонируют с аналитической натурой и стремлением к организации Дев, отметила астролог.
Весы - фламинго
Розовый считается одним из основных цветов знака Весы. К тому же, ими управляет Венера, которая определяет их стремление к романтике и связи. Все это также характеризует и фламинго.
Скорпион - ворон
Пернатая родственная душа Скорпионов - это ворон, отметила астролог. Эта капризная и изящная птица прекрасно иллюстрирует таинственную энергию представителей данного знака.
Стрелец - тукан
Стрельцы известны жизнерадостным отношением и бурной энергией. Как и туканы, представители данного знака дружелюбны, игривы и любят развлекаться. Кроме того, тукан невероятно умен, что также можно сказать и о Стрельцах.
Козерог - орел
Козероги трудолюбивы и настойчивы. Они напористые лидеры, известные своим бесстрашием перед препятствиями и упорством на пути к целям. И эта энергия Козерогов лучше всего сочетается с орлом, считает астролог.
Водолей - кукушка
Водолеи зачастую отчужденные, они любят проводить время в одиночестве, и их может быть нелегко узнать. Точно так же кукушку часто трудно заметить. Эти застенчивые птица любит прятаться.
Рыбы - кардинал
Как отметила астролог, кардиналы - пернатый двойник Рыб. Только этот экстрасенсорный знак Зодиака может по-настоящему понять сверхъестественное значение этих птиц, которые в нескольких культурах считаются посланниками из загробного мира.
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