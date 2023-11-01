Стрельцов сравнили с The Ramen Burger, а Водолеев - с Superiority Burger.

Для каждого знака Зодиака подобрали самый подходящий бургер. Узнавайте, какой же в итоге попался вам.

Овен - Burger King Whopper

Овен - кардинальный огонь и первый знак Зодиака. И Burger King Whopper - это роскошное свидетельство стремления быть лучшим и первым.

Телец - Gold standard burger

Представители знака Телец здесь ради земных наслаждений, и их бургер - мясной шедевр за 700 долларов из говядины, икры, трюфеля, флабе из лобстера с коньяком Людовика XIII, сусальным золотом и ирландским чеддером.

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Близнецы - Triple Bypass Burger

Близнецы известны тем, что разжигают споры и впадают в крайности, а Triple Bypass Burger стал источником жарких дебатов, дорогостоящих судебных разбирательств и внезапных смертей.

Рак - The Shackburger

Shackburger - культовое предложение Shake Shack Дэнни Мейера, которое черпает вдохновение из придорожных киосков с бургерами 1950-х годов и классической Америки.

Лев - Big Mac

Львы ненавидят занимать второе место, они полны решимости быть и чувствовать себя особенными, а Big Mac доказывает свою особенность фирменным соусом и многолетней популярностью.

Дева - White Castle burger

Дев часто и неоправданно описывают как тех, кто озабочен чистотой и осуждает почти все. Свое бургерное воплощение они находят в квадратной котлете White Castle burger.

Весы - Ray’s Hell Burger

Управители седьмого дома партнерства, контрактов, юридических обязательств и рукопожатий Весы - неоспоримые дипломаты Зодиака. А Ray’s Hell Burger был причиной политических переговоров и компромиссов.

Скорпион - Ju(i)cy Lucy

Как и у Скорпиона, лучшая часть бургера Ju(i)cy Lucy - сердцевина из расплавленного сыра - весьма "опасна". Официантки предупреждают: "Подождите немного, прежде чем откусить. Или он нанесет ответный удар".

Стрелец - The Ramen Burger

Стрелец управляет девятым домом путешествий, непредвзятости и открытых дорог. The Ramen Burger с булочкой из лапши был настолько восхвален, что преданные поклонники и любопытные туристы преодолевали большие расстояния, чтобы его попробовать.

Козерог - In-N-Out Burger

Козерог управляет десятым домом наследия, символизирует бескомпромиссное совершенство и всеобъемлющий успех. In-N-Out Burger воплощает его дух.

Водолей - Superiority Burger

Superiority Burger с котлетой на основе киноа очень похож на представителей знака Водолей, которые не стыдятся самовозвеличивания.

Рыбы - Beyond Burger

Рыбами управляет Нептун, планета мечтаний и заблуждений, а создатель Beyond Burger Итан Браун осмелился мечтать о веганском фаст-фуде и "растительной" революции, которая принесет пользу и Земле, и людям.

Ранее УНИАН предлагал узнать, какая вы ведьма по знаку Зодиака, а также, какой вы орех по знаку Зодиака.

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