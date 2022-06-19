Они могут втянуть вас в неприятности.

Астрологи назвали три знака Зодиака, с которыми лучше не связываться. Они достаточно опасны, и могут причинить вам много боли и страданий.

Овен

Представители этого зодиакального созвездия очень любят риск. Порой они делают такие поступки, от которых волосы дыбом встают. Более того, они и вас могут втянуть в какую-то авантюру. Благодаря своему непростому характеру и силе воли, они выйдут из любой ситуации победителями, а вот вы можете оказаться в "болоте".

Телец

Тельцы привыкли получать желаемое. И если это не происходит в самые кратчайшие сроки, они по головам пойдут. Если вы окажетесь в этот момент рядом с ними, то поверьте, что и на вас это отразится. Кроме того, Тельцы очень ревнивые. Заподозрив измену или какой-то обман, они тут же выйдут из себя и всячески будут вас унижать.

Рак

Несмотря на всю доброту и отзывчивость Рака, он в любой момент может ударить вас ножом в спину. Они очень долго копят обиды, но если наступит подходящий момент, вы очень сильно пожалеете о том, что могли сказать или сделать ему ранее.

Напомним, 5 знаков Зодиака постоянно попадают в токсичные отношения.

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