Что такое сатанинские лунные сутки и что ни в коем случае нельзя делать в этот период - узнайте в материале УНИАН.

В каждом месяце есть несколько особенно неблагоприятных дней - по старинным верованиям ими управляет богиня Геката. Наши предки считали, что она заведует луной и направляет энергию Земного спутника против человека. УНИАН расскажет, когда в сентябре будут тяжелые лунные дни и как уберечь себя от негатива.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на сентябрь 2022.

Сатанинские дни в сентябре 2022 - полный перечень

Как мы упоминали ранее, в каждом месяце года существует четыре особенно опасных даты - в эти дни лучше соблюдать законы Вселенной и не поддаваться искушениям. Темные силы желают завладеть вашей энергетикой и волей, поэтому нужно уметь им противостоять.

Видео дня

9 лунный день - с 4 сентября 16:07 по 5 сентября 17:11

Символ дня - Летучая мышь. В эту дату категорически запрещено поддаваться эмоциям и иллюзиям, лучше избегать авантюр. Эти лунные сутки проверят вас на прочность, поэтому эзотерики рекомендуют не начинать никаких новых дел. Занимайтесь рутинными делами и монотонной работой - берегите энергию.

15 лунный день - с 10 сентября 19:28 по 11 сентября 19:37

Змея - древнее существо, которое управляет пятнадцатыми лунными сутками. Сегодня легко сбиться с курса и поддаться искушениям. Контролируйте свои эмоции и старайтесь относиться к происходящему трезво - не позволяйте "тянуть" из вас энергию. Любые сложности и препятствия сегодня - это шанс проработать проблемы внутри себя, а не повод опускать руки.

23 лунный день - с 18 сентября 21:45 по 19 сентября 19:09

Этими лунными сутками управляет Крокодил - опасный монстр, который истощает человека, буквально высасывая из него жизненную энергию. В эту дату вы можете ощущать физическое недомогание, резкую смену настроения и помутнение сознания. Не поддавайтесь влиянию и следите за собой - можете посвятить день медитациям и творчеству.

29 лунный день - с 25 сентября 05:11 по 26 сентября 00:54

Последние сатанинские лунные сутки 2022 в первом месяце осени, которые пройдут под символом Спрута. К концу месяца запас энергии будет минимальным, поэтому следует как можно сильнее беречь себя. Вы будете ощущать тяжесть в душе, сомнения, переживания и неуверенность. Возможны встречи с людьми, которые лишают вас энергии. Именно поэтому самый правильный вариант - не выходить из комнаты, не совершать ошибку, заниматься только тем, что наполняет вас благодатными ощущениями.

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