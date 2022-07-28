По словам астролога, это произойдет уже в ближайшее время.

Известный астролог Влад Росс дал прогноз по освобождению оккупированного Херсона. По его словам, в августе там изменится ситуация в лучшую сторону.

Такое мнение прозвучало в комментарии Главреду.

Эксперт отметил, что уже в августе ВСУ освободят Херсон, а самих оккупантов возьмут в кольцо.

"Херсон освободят украинские войска уже в августе. Потому и речи быть не может о провозглашении какой-то республики или о попытке России включить город в свой состав. И российские войска там точно попадут в окружение", - сказал Росс.

Он уточнил, что за Херсон будет большая битва, которая закончится победой Украины.

"За Херсон будет большая битва. И будет большая победа Украины. Битва за Херсон станет своего рода битвой за Сталинград, то есть переломным моментом в войне", – добавил астролог.

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал города, которые оккупанты будут пытаться стереть с лица Земли.

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