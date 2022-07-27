По словам Влада Росса, опасность нависла над несколькими украинскими городами.

Известный астролог Влад Росс назвал несколько украинских городов, которые в ближайшее время могут пострадать от российских оккупантов. Именно в этих города ожидаются прилеты вражеских ракет.

Об этом сообщает Главред.

В первую очередь под ударом могут оказаться Славянск и Краматорск. По словам эксперта, по этому направлению будет нанесен мощнейший удар России. Славянск и Краматорск - наиболее уязвимы сейчас перед артиллерией РФ. При этом он уверен, что военные ВСУ не сдадут эти города.

Также могут пострадать Херсон, Кривой Рог, Днепр и Запорожье. Неожиданная ситуация может сложиться и в Сумах и Черкассах.

"Херсону придется непросто, поскольку уже украинская армия будет выбивать оттуда россиян. Там сложится жесткая ситуация", – уточнил Росс.

Он добавил, что самая большая опасность нависла над Харьковом. Этот украинский город может повторить судьбу Мариуполя.

"Харьков может ждать то же, что и Мариуполь. Россия будет уничтожать Харьков, она просто будет стирать его с лица земли", – подчеркнул Влад Росс.

Напомним, ранее экстрасенс рассказал, какие города больше всего будут страдать от оккупантов.

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