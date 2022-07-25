Август - переломный месяц в ходе войны.

Астролог Наталья Власенко сделала прогноз для Украины на август 2022 года. По ее словам, в августе будет переломный момент в войне с Россией.

"Вот и началась жара… И это не потому что август, а потому что в начале августа пик соединения Раху и Марса! Пик на разрывной энергии 30.07-4.08, максимум 1-2 августа. Чего ожидать? Перелома в войне. Мы пойдём в наступление на каких-то позициях, но ответка тоже будет. Злые оккупанты могут мстить. Так что я вас призываю в августе максимум осторожности, не игнорируйте тревоги, особенно в районе, когда солнце близится к закату! Будет большой разгром позиций противника, ответка нам будет чуть с опозданием на несколько дней, возможно числа 6-9. У нас будут новые инструменты, оружие, благодаря которому и случится то, что случится", - написала эксперт на своей странице в Instagram.

По ее словам, после перелома начала августа начинается трансформация. В этот период может накрывать гнев, бессилие, может быть много пожаров. Нас ждут радикальные перемены.

"Что под ударом? Мирное население, роддома, рестораны и гостиницы, сфера образования, сфера питания (продовольствия), сферы жизнеобеспечения людей, сельское хозяйство, банки, а также военные объекты, поэтому города, где есть части или стратегические объекты могут быть под ударом. С середины месяца проблемы с водой или водными ресурсами, могут быть какие-то болезни, вспышки. Много поступлений в Украину идёт. С конца августа по сентябрь могут быть проблемы с ресурсами, финансами. Полегчает к концу месяца, о нас снова заговорят активно в конце месяца в позитивном ключе. Но многое подорожает, делайте запасы. Август месяц переломный в ходе войны! Мы увидим стратегические ходы, важные для нас", - добавила астролог.

Напомним, ранее астролог спрогнозировала скорое обострение войны в Украине.

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