На текущей неделе ожидаются позитивные новости с фронта, прогнозирует Роман Шептицкий.

Таролог и экстрасенс Роман Шептицкий назвал самые опасные города и регионы на текущей неделе до 25 декабря, предупредив о повышенной угрозе. По его прогнозу, новые ракетные удары России вероятны во второй половине недели.

Так, расклад карт, опасность обстрелов будет оставаться в большинстве областей Украины. Вместе с тем о повышенной угрозе Шептицкий предупредил Ужгород и область, Ивано-Франковск и область, Черкассы и область, Кропивницкий и область, Сумы и область.

"Не пренебрегайте воздушными тревогами", - призвал таролог.

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Также Шептицкий отметил, что на текущей неделе ожидаются позитивные новости с фронта.

Делая расклад на временно оккупированный Россией Крым, экстрасенс заявил, что россияне бегут с полуострова, ВСУ будут продолжать удары по российским объектам, и освобождение все ближе, так как подготовка идет вовсю:

"Паника там есть, и еще такая - серьезная. Когда заявляют, что паники там нет, я говорю: есть. "Бавовнянные" истории будут продолжаться".

Еще таролог предсказал скорое освобождение левобережья Днепра в Херсонской области, разрушение Крымского моста и контрнаступление ВСУ в Запорожской области.

Ранее астролог назвала города, где российские войска вскоре устроят ужас.

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