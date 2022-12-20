Таролог и экстрасенс Роман Шептицкий предупредил о возможной опасности в среду, 21 декабря.
"В среду с переходом на четверг нужно быть особенно осторожными. В понедельник - сумбур, вторник - более-менее, а вот среда со знаком внимания", - спрогнозировал он, делая расклад на картах о ситуации в Украине.
По слова Шептицкого, в целом текущий период энергетически сложный:
"Непонятные потоки энергии, возвращение чего-то из прошлого. Вроде бы эту нечисть запечатываешь, закрываешь, а оно новое все лезет и лезет… Нечисть будет концентрироваться, будет пытаться нанести максимальный вред. Неспокойный период".
Таролог прогнозирует решающие бои и не только на физическом уровне, но и на энергетическом.
Также Шептицкий предсказал нарастание энергии контрнаступления Вооруженных сил Украины и перемены на фронте.
21 декабря - День зимнего солнцестояния
Зимнее солнцестояние - день, когда Солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта.
Напомним, в 2022 году зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 23:48 по киевскому времени.
Ночь с 20 на 21 декабря будет самой длинной в году, а день 21 декабря - самым коротким, он продлится всего 8 часов.