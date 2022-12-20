Текущий период энергетически сложный, отметил таролог.

Таролог и экстрасенс Роман Шептицкий предупредил о возможной опасности в среду, 21 декабря.

"В среду с переходом на четверг нужно быть особенно осторожными. В понедельник - сумбур, вторник - более-менее, а вот среда со знаком внимания", - спрогнозировал он, делая расклад на картах о ситуации в Украине.

По слова Шептицкого, в целом текущий период энергетически сложный:

Видео дня

"Непонятные потоки энергии, возвращение чего-то из прошлого. Вроде бы эту нечисть запечатываешь, закрываешь, а оно новое все лезет и лезет… Нечисть будет концентрироваться, будет пытаться нанести максимальный вред. Неспокойный период".

Таролог прогнозирует решающие бои и не только на физическом уровне, но и на энергетическом.

Также Шептицкий предсказал нарастание энергии контрнаступления Вооруженных сил Украины и перемены на фронте.

21 декабря - День зимнего солнцестояния

Зимнее солнцестояние - день, когда Солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта.

Напомним, в 2022 году зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 23:48 по киевскому времени.

Ночь с 20 на 21 декабря будет самой длинной в году, а день 21 декабря - самым коротким, он продлится всего 8 часов.